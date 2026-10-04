Mit Bruder am Platz: „War schon immer ein Traum“

Zum einen fiel die Festung Aug der Juniors nach mehr als einem Jahr. Zum anderen kehrte man an besagte Spitze zurück. Nur ein Ausfall in der Schlussphase schmerzte. Qunicie McIntosh Gustafsson, Sohn von Red Bull Salzburgs Legende Eddie Gustafsson, verspürte nach einem Abschlag einen Stich und musste in Minute 80 raus. Erst im Winter hatte er sich am gleichen Knie eine Meniskusverletzung zugezogen. „Es wäre bitter, wenn er jetzt wieder ausfällt“, sorgte sich Scharrer. Auch sein Pendant Patrick Schöberl musste einen Ausfall hinnehmen. Bei einer strittigen Situation im Strafraum der Gäste zog sich Julian Pagitsch einen Bänderriss zu.