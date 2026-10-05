Ranggler trafen sich zum Saison-Kehraus

Das Rangglerjahr neigt sich dem Ende zu – am Sonntag fand in Bramberg der letzte Bewerb auf Salzburger Boden statt. 125 Sportler waren am Start, 28 von 51 möglichen Podestplätzen gingen an Ranggler aus dem Salzburger Land. . .
Wie gewohnt waren auch in Bramberg knapp drei Viertel der Starter bei den Schülern eingeschrieben. Mit tollen Würfen und erstaunlichem Kampfgeist begeisterten sie das zahlreich erschienene Publikum. Ganz oben in ihrer jeweiligen Altersklasse standen Bruno Faistauer aus Saalbach in der Klasse bis 6 Jahre, Michael Hinterseer aus Leogang in der Klasse bis 8 Jahre, Thomas Ronacher aus Mittersill in der Hoffnungsklasse bis 10 Jahre, Matthias Altenberger aus Piesendorf in der Klasse bis 12 Jahre und Florian Innerhofer in der Klasse bis 14 Jahre.
Überschaubares Feld in der Jugend- und allgemeinen Klasse
Mit nur wenigen Gegnern standen sich die Jugendrangglern gegenüber. Nicht weniger stark wurde dennoch um einen der schönen Sieges-Wimpel gekämpft. Über solch einen freuten sich Vincenz Mair aus Bramberg, der Platz Zwei in der Klasse bis 16 Jahre erreicht hat, Jonas Kranawendter aus Saalbach der in der selben Klasse Rang Drei für sich entschied und der Pongauer Hansi Schnell der in der Klasse bis 18 Jahre den zweiten Platz erreichte.
Ein ebenso sehr überschaubares Starterfeld zeigte sich bei den Allgemeinen-Klassen. Die wenigen anwesenden Sportler verstanden es dennoch die Zuschauer mit spektakulären Würfen und schnellen Aktionen in jubelnde Stimmung zu versetzen. Für einen Salzburger Tagessieg konnte Jakob Rohregger aus Bramberg sorgen – er gewann die Klasse 4. Die Zweitplatzierten wiederum stammen alle aus dem Salzburger Rangglerverband. Es sind Daniel Höller aus Piesendorf in der Klasse 4, Michael Voithofer aus Bramberg in der Klasse 3, Simon Steiger ebenso aus Bramberg in der Klasse 2 und Gerald Grössig aus Niedernsill in der Meisterklasse 1. Den dritten Preis holten sich noch Manuel Innerhofer aus Bramberg in der Klasse 4, Lucas Kendler aus Saalbach in der Klasse 3 und Franz Höllwart aus dem Pongau in der Klasse 2.
Hagmoa-Bewerbe waren der Höhepunkt
Die letzten spannenden Begegnungen des Rangglertages lieferten sich die Sportler der Hagmoa-Bewerbe. 13 Schüler-, 12 Jugend- und 9 Allgemeinranggler umkämpften einen der schönen Preise. Den Schülerhagmoa 2026 sicherte sich der Mittersiller Florian Innerhofer. Zweiter wurde Felix Eder aus Piesendorf. Die Kämpfer in der Jugend mussten sich allesamt den Favoriten aus Tirol geschlagen geben. Für einen gelungenen Abschluss der Veranstaltung sorgte der Bramberger Martin Patsch. Er konnte nach einem Freilos und einem hart umkämpften Unentschieden den dritten Platz beim Allgemein-Hagmoa entgegennehmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.