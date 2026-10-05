Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburger Erfolge

Ranggler trafen sich zum Saison-Kehraus

Salzburg
05.10.2026 09:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Das Rangglerjahr neigt sich dem Ende zu – am Sonntag fand in Bramberg der letzte Bewerb auf Salzburger Boden statt. 125 Sportler waren am Start, 28 von 51 möglichen Podestplätzen gingen an Ranggler aus dem Salzburger Land. . . 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie gewohnt waren auch in Bramberg knapp drei Viertel der Starter bei den Schülern eingeschrieben.  Mit tollen Würfen und erstaunlichem Kampfgeist begeisterten sie das zahlreich erschienene Publikum. Ganz oben in ihrer jeweiligen Altersklasse standen Bruno Faistauer aus Saalbach in der Klasse bis 6 Jahre, Michael Hinterseer aus Leogang in der Klasse bis 8 Jahre, Thomas Ronacher aus Mittersill in der Hoffnungsklasse bis 10 Jahre, Matthias Altenberger aus Piesendorf in der Klasse bis 12 Jahre und Florian Innerhofer in der Klasse bis 14 Jahre.

Überschaubares Feld in der Jugend- und allgemeinen Klasse
Mit nur wenigen Gegnern standen sich die Jugendrangglern gegenüber. Nicht weniger stark wurde dennoch um einen der schönen Sieges-Wimpel gekämpft. Über solch einen freuten sich Vincenz Mair aus Bramberg, der Platz Zwei in der Klasse bis 16 Jahre erreicht hat, Jonas Kranawendter aus Saalbach der in der selben Klasse Rang Drei für sich entschied und der Pongauer Hansi Schnell der in der Klasse bis 18 Jahre den zweiten Platz erreichte.

Ein ebenso sehr überschaubares Starterfeld zeigte sich bei den Allgemeinen-Klassen. Die wenigen anwesenden Sportler verstanden es dennoch die Zuschauer mit spektakulären Würfen und schnellen Aktionen in jubelnde Stimmung zu versetzen. Für einen Salzburger Tagessieg konnte Jakob Rohregger aus Bramberg sorgen – er gewann die Klasse 4. Die Zweitplatzierten wiederum stammen alle aus dem Salzburger Rangglerverband. Es sind Daniel Höller aus Piesendorf in der Klasse 4, Michael Voithofer aus Bramberg in der Klasse 3, Simon Steiger ebenso aus Bramberg in der Klasse 2 und Gerald Grössig aus Niedernsill in der Meisterklasse 1. Den dritten Preis holten sich noch Manuel Innerhofer aus Bramberg in der Klasse 4, Lucas Kendler aus Saalbach in der Klasse 3 und Franz Höllwart aus dem Pongau in der Klasse 2. 

Hagmoa-Bewerbe waren der Höhepunkt
Die letzten spannenden Begegnungen des Rangglertages lieferten sich die Sportler der Hagmoa-Bewerbe. 13 Schüler-, 12 Jugend- und 9 Allgemeinranggler umkämpften einen der schönen Preise. Den Schülerhagmoa 2026 sicherte sich der Mittersiller Florian Innerhofer. Zweiter wurde Felix Eder aus Piesendorf. Die Kämpfer in der Jugend mussten sich allesamt den Favoriten aus Tirol geschlagen geben. Für einen gelungenen Abschluss der Veranstaltung sorgte der Bramberger Martin Patsch. Er konnte nach einem Freilos und einem hart umkämpften Unentschieden den dritten Platz beim Allgemein-Hagmoa entgegennehmen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
05.10.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
418.564 mal gelesen
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
158.819 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
119.084 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
5874 mal kommentiert
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1401 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1266 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf