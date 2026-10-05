Ranggler trafen sich zum Saison-Kehraus

Ein ebenso sehr überschaubares Starterfeld zeigte sich bei den Allgemeinen-Klassen. Die wenigen anwesenden Sportler verstanden es dennoch die Zuschauer mit spektakulären Würfen und schnellen Aktionen in jubelnde Stimmung zu versetzen. Für einen Salzburger Tagessieg konnte Jakob Rohregger aus Bramberg sorgen – er gewann die Klasse 4. Die Zweitplatzierten wiederum stammen alle aus dem Salzburger Rangglerverband. Es sind Daniel Höller aus Piesendorf in der Klasse 4, Michael Voithofer aus Bramberg in der Klasse 3, Simon Steiger ebenso aus Bramberg in der Klasse 2 und Gerald Grössig aus Niedernsill in der Meisterklasse 1. Den dritten Preis holten sich noch Manuel Innerhofer aus Bramberg in der Klasse 4, Lucas Kendler aus Saalbach in der Klasse 3 und Franz Höllwart aus dem Pongau in der Klasse 2.