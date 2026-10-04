Zwei Drogen-Lenker fahruntauglich erwischt

Am späten Abend geriet ein weiterer Lenker bei einer Kontrolle in Salzburg-Süd ins Visier der Polizei. Bei dem 23-jährigen Kärntner wurden ebenfalls Symptome einer Beeinträchtigung festgestellt. Sein Suchtmitteltest fiel positiv auf THC (Cannabis) und TML (Tramadol) aus. Der Mann gab an, unter anderem ein starkes, opioidhaltiges Medikament gegen seine Rückenschmerzen eingenommen zu haben. Auch bei ihm bestätigte die ärztliche Untersuchung die Fahruntauglichkeit. Sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen sowie die Weiterfahrt untersagt.