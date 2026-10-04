Zwei Drogen-Lenker fahruntauglich erwischt

Gleich zwei Drogenlenker zog die Polizei am Wochenende in Salzburg aus dem Verkehr. Bei einem 28-jährigen Flachgauer schlug der Test auf Cannabis an, bei einem 23-jährigen Kärntner ebenfalls sowie weitere Suchtmittel.
Am Nachmittag fiel ein 28-jähriger Flachgauer bei einer Routinekontrolle in der Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt auf. Ein Suchtmitteltest verlief positiv auf THC (Cannabis). Eine anschließende ärztliche Untersuchung bestätigte seine Fahruntauglichkeit. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab und untersagte ihm die Weiterfahrt.
Am späten Abend geriet ein weiterer Lenker bei einer Kontrolle in Salzburg-Süd ins Visier der Polizei. Bei dem 23-jährigen Kärntner wurden ebenfalls Symptome einer Beeinträchtigung festgestellt. Sein Suchtmitteltest fiel positiv auf THC (Cannabis) und TML (Tramadol) aus. Der Mann gab an, unter anderem ein starkes, opioidhaltiges Medikament gegen seine Rückenschmerzen eingenommen zu haben. Auch bei ihm bestätigte die ärztliche Untersuchung die Fahruntauglichkeit. Sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen sowie die Weiterfahrt untersagt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.