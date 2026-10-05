Nationalpark ruft zur Bartgeier-Zählung auf

Der Nationalpark Hohe Tauern ruft anlässlich des Internationalen Bartgeier-Zähltags am 10. Oktober dazu auf, im österreichischen Alpenraum nach den „Giganten der Lüfte“ Ausschau zu halten. Gesucht werden Bartgeier-Sichtungen zwischen 10. und 17. Oktober.
„Jede Sichtung hilft dabei, die Entwicklung des Bartgeierbestands und die erfolgreiche Wiederansiedlung der Art in den Alpen zu dokumentieren“, heißt es seitens des Nationalparks. Bartgeier gehören zu den imposantesten Bewohnern des Hochgebirges. Seit Beginn ihrer Wiederansiedlung im Jahr 1986 haben sie in verschiedenen Regionen der Alpen wieder eine neue – und zugleich alte – Heimat gefunden. Auch im österreichischen Alpenraum bestehen in verschiedenen Gebirgsgruppen gute Chancen auf eine Bartgeier-Sichtung. Neben den 14 heimischen Bartgeier-Paaren fliegen auch junge Bartgeier aus den Zentral- und Westalpen nach Österreich, um nach Artgenossen zu suchen.
Um möglichst genau zu erfassen, wie sich der Bartgeierbestand entwickelt, findet jedes Jahr im Herbst der Internationale Bartgeier-Zähltag statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, im Zeitraum rund um den Zähltag in einem frei gewählten Gebiet nach Bartgeiern Ausschau zu halten. Der Schwerpunkt der Beobachtungen liegt auf Samstag, dem 10. Oktober 2026. Zwischen 9 und 15 Uhr wird gezielt nach Bartgeiern gesucht. Die Beobachtungszeit sollte dabei möglichst mindestens den Zeitraum von 10 bis 14 Uhr abdecken.
Beste Chancen bei trockener Witterung
Auch in den darauffolgenden Tagen können Bartgeier noch bis einschließlich 17. Oktober für die Zählung gemeldet werden!
Bei trockener Witterung bestehen gute Chancen auf eine Bartgeier-Sichtung vor allem im Bereich zwischen den Hohen Tauern und den Ötztaler Alpen sowie in den angrenzenden Gebirgsgruppen Nordtirols und Vorarlbergs.
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