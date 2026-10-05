Nationalpark ruft zur Bartgeier-Zählung auf

„Jede Sichtung hilft dabei, die Entwicklung des Bartgeierbestands und die erfolgreiche Wiederansiedlung der Art in den Alpen zu dokumentieren“, heißt es seitens des Nationalparks. Bartgeier gehören zu den imposantesten Bewohnern des Hochgebirges. Seit Beginn ihrer Wiederansiedlung im Jahr 1986 haben sie in verschiedenen Regionen der Alpen wieder eine neue – und zugleich alte – Heimat gefunden. Auch im österreichischen Alpenraum bestehen in verschiedenen Gebirgsgruppen gute Chancen auf eine Bartgeier-Sichtung. Neben den 14 heimischen Bartgeier-Paaren fliegen auch junge Bartgeier aus den Zentral- und Westalpen nach Österreich, um nach Artgenossen zu suchen.