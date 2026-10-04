Viel zu schnell unterwegs: Raser aufgehalten

Gleich mehrere Raser gingen der Polizei in Salzburg ins Netz: Eine 79-Jährige raste mit 76 km/h durch eine Fahrradstraße, ein 27-Jähriger donnerte mit 150 km/h über die Alpenstraße. Auch zwei Jugendliche waren auf ihren Mopeds viel zu schnell unterwegs.
Am Samstagnachmittag wurde eine 79-jährige Salzburgerin mit ihrem Pkw am Ignaz-Rieder-Kai mit 76 km/h erwischt – erlaubt sind dort in der Fahrradstraße lediglich 30 km/h. Der Frau wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
Am Abend ging den Beamten der nächste Raser ins Netz: Ein 27-Jähriger war auf der Alpenstraße stadtauswärts mit 150 km/h unterwegs, obwohl dort eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gilt. Auch er musste seinen Führerschein vorläufig abgeben. Zudem wurde sein Pkw vorläufig abgenommen.
In der Nacht auf Sonntag fielen einer zivilen Verkehrsstreife zwei Mopedfahrer auf der Hellbrunner Landesstraße (L106) auf. Im Baustellenbereich der Hellbrunnerbrücke, wo Tempo 30 gilt, wurden sie mit 65 km/h gemessen. Dem 15- und dem 17-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, außerdem wurden ihre Kennzeichentafeln vorläufig abgenommen.
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