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Führerscheine weg

Viel zu schnell unterwegs: Raser aufgehalten

Salzburg
04.10.2026 18:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uwe – stock.adobe.com)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Gleich mehrere Raser gingen der Polizei in Salzburg ins Netz: Eine 79-Jährige raste mit 76 km/h durch eine Fahrradstraße, ein 27-Jähriger donnerte mit 150 km/h über die Alpenstraße. Auch zwei Jugendliche waren auf ihren Mopeds viel zu schnell unterwegs.

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Am Samstagnachmittag wurde eine 79-jährige Salzburgerin mit ihrem Pkw am Ignaz-Rieder-Kai mit 76 km/h erwischt – erlaubt sind dort in der Fahrradstraße lediglich 30 km/h. Der Frau wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Am Abend ging den Beamten der nächste Raser ins Netz: Ein 27-Jähriger war auf der Alpenstraße stadtauswärts mit 150 km/h unterwegs, obwohl dort eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gilt. Auch er musste seinen Führerschein vorläufig abgeben. Zudem wurde sein Pkw vorläufig abgenommen.

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