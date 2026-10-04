Viel zu schnell unterwegs: Raser aufgehalten

In der Nacht auf Sonntag fielen einer zivilen Verkehrsstreife zwei Mopedfahrer auf der Hellbrunner Landesstraße (L106) auf. Im Baustellenbereich der Hellbrunnerbrücke, wo Tempo 30 gilt, wurden sie mit 65 km/h gemessen. Dem 15- und dem 17-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, außerdem wurden ihre Kennzeichentafeln vorläufig abgenommen.