128 km/h! Pkw raste durch Salzburger Stadtgebiet

Gleich mehrere Raser zog die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr. Besonders dreist: Eine 48-Jährige donnerte am helllichten Tag mit 128 km/h über die Innsbrucker Bundesstraße, erlaubt sind hier – weil mitten im Salzburger Stadtgebiet – maximal 50 km/h. . .
Die Frau musste noch an Ort und Stelle ihren Führerschein abgeben, der Vorfall ereignete sich laut Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag. Ebenso seinen Führerschein ist ein 55-jähriger Motorradfahrer. Er raste mit mehr als 100 km/h durch das Thalgauer Ortsgebiet.
Kurz darauf erwischte die Polizei ebenfalls in Thalgau einen unbelehrbaren Mopedlenker (15). Sein Gefährt überschritt bei einer Kontrolle die erlaubte Bauartgeschwindigkeit von 45 km/h um 28 km/h. Weiters kam es während der Kontrolle zu einem massiven Ölverlust, zudem hatte der Jugendliche am Moped einige nicht typisierte Bauteile montiert.
Pkw prallte gegen Baum
Und in Bramberg stieß ein 25-jähriger Pinzgauer am Sonntag kurz nach 17 Uhr mit seinem Pkw gegen einen Baum, nachdem er zuvor über eine Verkehrsinsel gefahren und dabei sämtliche Verkehrseinrichtungen beschädigt hatte. Anschließend beging er Fahrerflucht.
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