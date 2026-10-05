128 km/h! Pkw raste durch Salzburger Stadtgebiet

Kurz darauf erwischte die Polizei ebenfalls in Thalgau einen unbelehrbaren Mopedlenker (15). Sein Gefährt überschritt bei einer Kontrolle die erlaubte Bauartgeschwindigkeit von 45 km/h um 28 km/h. Weiters kam es während der Kontrolle zu einem massiven Ölverlust, zudem hatte der Jugendliche am Moped einige nicht typisierte Bauteile montiert.