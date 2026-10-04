Raserin versteckte Auto nach Flucht auf einem Feld

Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, reagierte die Frau laut Polizei weder auf Blaulicht noch auf das Folgetonhorn. In Maishofen flüchtete sie dann noch über kleine Nebenstraßen und stellte den Wagen schließlich auf einem Feld hinter einem Gebäude ab – in der Hoffnung, die Beamten würden sie nicht entdecken.