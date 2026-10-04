Raserin versteckte Auto nach Flucht auf einem Feld

Eine 42-jährige Autofahrerin ist am Samstagabend auf der Pinzgauer Bundesstraße B311 bei Maishofen mit 181 km/h statt erlaubten 100 gemessen worden. Bei der anschließenden Verfolgung ignorierte sie Blaulicht und Folgetonhorn, flüchtete über Nebenstraßen und versteckte ihr Auto schließlich auf einem Feld. Auch Alkohol war im Spiel.
Erst raste sie mit 181 km/h über die B311, dann versuchte sie offenbar, der Polizei zu entkommen. Eine 42-jährige Lenkerin wurde am Samstagabend zwischen Harham und Maishofen auf der Pinzgauer Bundesstraße bei erlaubten 100 km/h geblitzt.
Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, reagierte die Frau laut Polizei weder auf Blaulicht noch auf das Folgetonhorn. In Maishofen flüchtete sie dann noch über kleine Nebenstraßen und stellte den Wagen schließlich auf einem Feld hinter einem Gebäude ab – in der Hoffnung, die Beamten würden sie nicht entdecken.
Weit gefehlt: Die Polizisten fanden den Wagen und kontrollierten die Lenkerin. Der Alkotest zeigte 0,76 Promille. Ihr wurde der Führerschein abgenommen, der Pkw wurde beschlagnahmt und mehrere Anzeigen folgen.
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