Einbrecher stahl Uhren und Münzen aus Wohnung

Ein unbekannter Täter ist am Samstagabend in eine Wohnung in der Salzburger Elisabeth-Vorstadt eingebrochen. Er verschaffte sich über eine aufgebrochene Balkontüre Zutritt, suchte nach Wertgegenständen und verschwand anschließend mit Uhren und Münzen.
Über eine aufgebrochene Balkontüre kam ein Dieb am Samstagabend direkt in eine Wohnung in der Elisabeth-Vorstadt. Dort durchsuchte der bislang Unbekannte die Räume gezielt nach Wertgegenständen. Seine Beute: mehrere Uhren und Münzen.
Anschließend verließ der Einbrecher die Wohnung unerkannt und konnte flüchten. Zur Höhe des Schadens gibt es derzeit noch keine Angaben. Neben dem Wert der gestohlenen Gegenstände entstand auch Sachschaden an der Balkontüre. Die Polizei ermittelt.
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