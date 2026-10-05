Flughafen-Anrainer wegen Großbaustelle alarmiert

Der Anrainerschutzverband (ASA) fordert jetzt die Offenlegung der Lärmbelastung in der Umgebung mit allen Folgewirkungen wie Erschütterungen und Nachbesserungen beim Lärmschutz. Es sei laut Gutachten mit einer hohen Belastung und vielen Überschreitungstagen zu rechnen, heißt es.