Flughafen-Anrainer wegen Großbaustelle alarmiert

Bei der Sanierung von verseuchtem Erdreich am Flughafen Salzburg geht es jetzt in die entscheidende Phase. Es wartet eine Großbaustelle. Die Anrainer fordern Nachbesserungen beim Lärmschutz.
Beim Salzburger Flughafen laufen nach langen Verzögerungen wegen einer fehlenden Deponieverordnung nun die Vorbereitungen für die Altlastsanierung an. Wie mehrmals berichtet wurde am Areal Boden durch Löschwasser mit der sogenannten Ewigkeitschemikalie PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) verseucht. Nach Erstmaßnahmen folgt die Hauptsanierung.
Schwere Geräte werden positioniert, Spundwände eingeschlagen und Grabungen vorbereitet. In den nächsten drei Jahren ist in der wärmeren Jahreszeit für jeweils 26 Wochen eine Großbaustelle vorgesehen.
Der Anrainerschutzverband (ASA) fordert jetzt die Offenlegung der Lärmbelastung in der Umgebung mit allen Folgewirkungen wie Erschütterungen und Nachbesserungen beim Lärmschutz. Es sei laut Gutachten mit einer hohen Belastung und vielen Überschreitungstagen zu rechnen, heißt es.
Astrid Rössler vom Anrainerschutzverband: „Es geht jetzt um eine entscheidende Frist. Nur wer bis zum 3. November eine Stellungnahme abgibt, hat später auch Parteienstellung.“
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