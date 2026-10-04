Marathon-Siegerin holte in Salzburg neue Bestzeit

Marie-Theres Gruber lief allen davon

Über die fünf Kilometer gab es kein Vorbeikommen an Marie-Theres Gruber. Die Union-Salzburg-Leichtathletin wurde mit einer Zeit von 17:13 Gesamtsiegerin – Moritz Kistner (17:40) war der schnellste Mann. „Es war wieder mal ein schmerzfreier Lauf, der erste Fünfer nach dem Comeback“, geht es bei der Salzburgerin nach ihrem Ermüdungsbruch wieder bergauf. Das Heimrennen genoss sie sehr: „Etwas besonderes, weil mehr Leute da sind, die man kennt.“ In den kommenden Wochen möchte sie viel trainiern, um ihre Zeit wieder nach unten zu schrauben. Danach startet sie eventuell bei einem Cross-Country-Rennen. Der Fokus liegt aber auf der Saison 2027.