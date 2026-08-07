Syrer bekommen in Österreich nun seltener Asyl

Unterschiede im Aufenthaltsrecht

Personen, denen der Status des subsidiären Schutzes zuerkannt wird, kommt ein befristetes Aufenthaltsrecht in Österreich zu. Zudem haben sie einen vollen und sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt und die Möglichkeit, einen Fremdenpass zu beantragen. Das Aufenthaltsrecht wird bei der erstmaligen Erteilung für ein Jahr gewährt. Im Gegenzug haben Personen, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wird und die Asyl bekommen, ein befristetes Aufenthaltsrecht von drei Jahren. Vor der geplanten Umstellung auf ein Kontingente-System, dessen genaue Ausgestaltung noch nicht feststeht, waren subsidiär Schutzberechtigte auch beim Familiennachzug deutlich benachteiligt. Sie konnten nahe Angehörige erst nach drei Jahren nach Österreich holen, während das bei Asylberechtigten de facto sofort ging.