Defended Herself with a Trash Bag: Grandmother Evicted from Her Apartment

54 Waldbrände: Feuerwehren gefordert wie nie zuvor

Rekordjahr in Tirol

Vinothek pleite, „jetzt alles bereit für Neustart“

Wie‘s weitergehen soll

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Ukraine attackiert Moskau mit Hunderten Drohnen

Unter Beschuss

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So wenig Asyl-Erstanträge wie seit 10 Jahren nicht

Kaum Familiennachzug

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Vor allem wegen Futter

Landwirt: Betrieb heuer wohl um 50.000 Euro teurer