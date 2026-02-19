Angler staunen: Riesenwels aus Bodensee gefischt

Dem Berufsfischer Franz Blum ist ein ziemlich dicker Fisch ins Netz gegangen: Ein Riesenwels mit einer Länge von 260 Zentimetern. Die Welse werden im Bodensee immer größer.
Sein neuester Fang erfüllt den Vorarlberger Berufsfischer Franz Blum aus Fußach sichtlich mit Stolz – zu Recht: Ein Wels, den er vor wenigen Tagen aus den Tiefen des Bodensees gefischt hat, weist eine Länge von 260 Zentimetern auf und bringt 109 Kilogramm auf die Waage. In einem Posting auf Social Media bezeichnet Blum den Wels als „U-Boot“. Solche Dimensionen hätte man bis vor einigen Jahren nur von Welsen aus Flüssen wie Po und Ebro gekannt.
Franz Blum hat vor Jahren schon einmal einen solchen Riesenfisch aus dem Wasser geholt, das damalige Exemplar überragte den jetzigen Wels sogar noch. Zwar holen die Fischer immer weniger Felchen aus dem Bodensee, die Welse legen aber zu – zumindest an Gewicht. Verantwortlich dafür dürften auch die milden Winter sein, denn erst bei sehr tiefen Temperaturen nehmen Welse weniger Nahrung zu sich.
