Angler staunen: Riesenwels aus Bodensee gefischt

Sein neuester Fang erfüllt den Vorarlberger Berufsfischer Franz Blum aus Fußach sichtlich mit Stolz – zu Recht: Ein Wels, den er vor wenigen Tagen aus den Tiefen des Bodensees gefischt hat, weist eine Länge von 260 Zentimetern auf und bringt 109 Kilogramm auf die Waage. In einem Posting auf Social Media bezeichnet Blum den Wels als „U-Boot“. Solche Dimensionen hätte man bis vor einigen Jahren nur von Welsen aus Flüssen wie Po und Ebro gekannt.