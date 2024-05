Diese friedlichen „Monster“ lauern in unseren Seen

Die Attacke auf eine Schildkröte hätte für einen Wels im Pleschinger See fast tödlich geendet. Der große Raubfisch wurde gerettet, schwimmt wieder unerkannt in den „Tiefen“ des Sees. Die „Krone“ hat nachgeforscht, welche „Monster“ es sonst noch in unseren Gewässern gibt. Und herausgefunden, dass ein Biss für einen Seeeigentümer schon einmal richtig teuer wurde.