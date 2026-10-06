Freispruch nach Schweinekopf vor der Wohnungstür

„Happy Ramadan, ihr Affen!“

Bei dem Vorfall war zudem ein Zettel mit der Botschaft „Happy Ramadan, ihr Affen!“ an die Tür geklebt worden. Der Tatverdächtige wurde schließlich im Juni ausgeforscht. Auf die Spur des Mannes war man laut den Ermittlern unter anderem aufgrund einer Auslobung von 10.000 Euro durch Bürgermeister Christian Margreiter (Für Hall) für den Fall eines entscheidenden Hinweises auf den Täter gekommen. Zudem lagen DNA-Spuren vor. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab.