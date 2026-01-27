Vorteilswelt
Bipolarität ist schuld

Kanye West: „Ich bin kein Nazi oder Antisemit“

Society International
27.01.2026 08:03
(Bild: AFP/JEAN-BAPTISTE LACROIX)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der wegen antisemitischer Äußerungen und seinem „Heil-Hitler“-Song in die Kritik geratene Rapper Kanye West hat sich für sein Verhalten entschuldigt und eine bipolare Störung als Grund angeführt. 

0 Kommentare

Der US-Rapper, der sich mittlerweile Ye nennt, veröffentlichte am Montag einen offenen Brief im „Wall Street Journal“. Unter der Überschrift „An diejenigen, die ich verletzt habe“ schrieb er, in manischen Phasen würden bipolare Menschen den Bezug zur Realität verlieren.

„Schäme mich dafür“
Auch er habe diese „Momente der Abgekoppeltheit“, in denen er falsche Entscheidungen treffe und sich rücksichtslos verhalte. „Ich bedauere meine in diesem Zustand begangenen Handlungen zutiefst und schäme mich sehr dafür“, schrieb der Rapper.

Kanye West sorgte mit Ehefrau Bianca Censori bei den Grammy Awards im letzten Jahr für einen ...
Kanye West sorgte mit Ehefrau Bianca Censori bei den Grammy Awards im letzten Jahr für einen Nackt-Aufreger. Nicht der einzige Skandal des Rappers.(Bild: EPA/ALLISON DINNER)

„Ich verpflichte mich dazu, mich der Verantwortung zu stellen, mich behandeln zu lassen und zu verändern“, fügte er hinzu. „Dies entschuldigt nicht, was ich getan habe“, schrieb West weiter. „Ich bin kein Nazi oder Antisemit. Ich liebe jüdische Menschen“, beteuerte er.

Rapper sorgt immer wieder für Kontroversen
West war in den vergangenen Jahren immer wieder durch sein erratisches Verhalten aufgefallen. Unter anderem sorgte er wiederholt mit antisemitischen und Hitler verherrlichenden Äußerungen für Kontroversen.

Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas und weitere Unternehmen beendeten daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Rapper.


Bianca Censori muss künftig allein in ihre Heimat reisen, denn Australien streicht Kanye West ...
Wegen „Hitler Song“
Australien streicht Rapper Kanye West das Visum
02.07.2025
Mit Nacktshooting!
Kim Kardashian rechnet mit Ex-Mann Kanye West ab
24.09.2025

Den Song „Heil Hitler“ hatte West genau am 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 2025 veröffentlicht. Australien, die Heimat seiner Frau Bianca Censori, widerrief im Juli das Visum für West.

