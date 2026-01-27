Kanye West: „Ich bin kein Nazi oder Antisemit“

Der wegen antisemitischer Äußerungen und seinem „Heil-Hitler“-Song in die Kritik geratene Rapper Kanye West hat sich für sein Verhalten entschuldigt und eine bipolare Störung als Grund angeführt.
Der US-Rapper, der sich mittlerweile Ye nennt, veröffentlichte am Montag einen offenen Brief im „Wall Street Journal“. Unter der Überschrift „An diejenigen, die ich verletzt habe“ schrieb er, in manischen Phasen würden bipolare Menschen den Bezug zur Realität verlieren.
„Schäme mich dafür“
Auch er habe diese „Momente der Abgekoppeltheit“, in denen er falsche Entscheidungen treffe und sich rücksichtslos verhalte. „Ich bedauere meine in diesem Zustand begangenen Handlungen zutiefst und schäme mich sehr dafür“, schrieb der Rapper.
„Ich verpflichte mich dazu, mich der Verantwortung zu stellen, mich behandeln zu lassen und zu verändern“, fügte er hinzu. „Dies entschuldigt nicht, was ich getan habe“, schrieb West weiter. „Ich bin kein Nazi oder Antisemit. Ich liebe jüdische Menschen“, beteuerte er.
Rapper sorgt immer wieder für Kontroversen
West war in den vergangenen Jahren immer wieder durch sein erratisches Verhalten aufgefallen. Unter anderem sorgte er wiederholt mit antisemitischen und Hitler verherrlichenden Äußerungen für Kontroversen.
Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas und weitere Unternehmen beendeten daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Rapper.
Den Song „Heil Hitler“ hatte West genau am 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 2025 veröffentlicht. Australien, die Heimat seiner Frau Bianca Censori, widerrief im Juli das Visum für West.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.