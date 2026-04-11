KZ-Überlebende fordern Auftrittsverbot für Rapper

Auschwitz-Überlebende begrüßen die Einreiseverweigerung für den US-Rapper durch die britische Regierung und fordern ähnliche Schritte auch von anderen europäischen Staaten. Das erklärte Christoph Heubner vom Internationalen Auschwitz-Komitee während eines Aufenthalts in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.

Auschwitz-Komitee Dank an britischen Premier

Die Entscheidung Londons sei von Überlebenden weltweit „mit großer Erleichterung und Zustimmung“ aufgenommen worden, sagte Heubner. Zugleich dankten sie dem britischen Premierminister Keir Starmer für dessen Haltung. Diese sollte aus Sicht der Überlebenden auch von anderen Staaten in Europa übernommen werden.