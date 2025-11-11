Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jubel in Friesach

Zillertaler schenken Theaterverein ihre „Zipfeln“

Kärnten
11.11.2025 08:00
Die jungen Zillertaler helfen dem Theaterverein für „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ aus.
Die jungen Zillertaler helfen dem Theaterverein für „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ aus.(Bild: Krall/ungerank.com)

Sieben Zwerge ohne Mützen – das geht nicht: Die jungen Zillertaler spendieren deshalb ihre Kopfbedeckungen für eine Theaterproduktion in Friesach. Besucht die erfolgreiche Musikgruppe die Theatervorstellung in Kärnten sogar?

0 Kommentare

Krisenzipfel! Die Friesacher Burghofspiele proben schon fleißig für ihre kommende Produktion „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, doch bei der Ausstattung stieß der Verein auf eine Herausforderung: Woher die Zipfelmützen nehmen?

„Meine Mama hat damals rote Zipfelmützen genäht“
„Wir wollten keine einfachen Zipfelmützen für unsere Zwerge, sondern besondere, solche, die sich auch bewegen“, verrät Märchenorganisatorin Andrea Hirschl. Nach langem Recherchieren und Tüfteln stieß Hirschl auf die Homepage der Musikgruppe Die junge Zillertaler („Juzis“).

Die erfolgreichen Musiker konnten mit ihrem Song „Drobn’n auf’m Berg (Zwergenlied)“ bereits vor 16 Jahren einen Hit landen. Fans der modernen Volksmusikformation tragen seitdem die extra angefertigten Mützen, die sich bewegen und Musik abspielen.

„Die Idee kam 2009 beim Grand Prix der Volksmusik. Wir wollten in dieser TV-Show einfach ein bisschen aus dem Rahmen fallen – und meine Mama hat damals für zwei Tänzerinnen rote Zipfelmützen genäht. Die Mützen sind damals zu unserem Markenzeichen geworden“, erzählt Markus Unterladstätter von den „Juzis“.

Kurzerhand schrieb Hirschl eine E-Mail an die Musikgruppe. „Schon wenige Stunden später bekam ich eine Antwort“, freut sich die Märchenorganisatorin.

Zitat Icon

Für uns ist es eine besondere Ehre, mit unseren „Wackelzipfelmützen“ ein Stück dieser Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft zurückgeben zu dürfen.

Markus Unterladstätter, Die jungen Zillertaler

„Wir haben vor einigen Jahren das Video zu unserem Song ,Die Wampn‘ in Friesach gedreht. Euer Verein hat uns mit Kostümen und Komparsen geholfen – es war alles sehr unkompliziert. Dies haben wir NICHT vergessen. Deshalb würden wir euch gerne unsere Mützen spendieren“, so die Antwort aus dem Zillertal.

Die Freude über die Spende war groß: „Damit haben wir nicht gerechnet. Die Zipfelmützen werden noch so präpariert, dass keine Musik abgespielt wird. Jetzt können wir unbesorgt in die Produktion starten“, ist Hirschl begeistert.

Darja Wirnsberger mimt Schneewittchen bei den Friesacher Burghofspielen. Premiere am 13. ...
Darja Wirnsberger mimt Schneewittchen bei den Friesacher Burghofspielen. Premiere am 13. Dezember (18 Uhr) im Stadtsaal.(Bild: Christian Krall)

Spontaner Besuch der „Juzis“ im Theater?
Ob Die jungen Zillertaler selbst zur Premiere am 13. Dezember (18 Uhr) nach Friesach kommen, steht noch in den Sternen. „Unser Tourplan ist wirklich sehr voll – wir stehen fast 200 Mal im Jahr auf der Bühne. Aber wenn es sich spontan einrichten lässt, dann kommen wir natürlich gerne vorbei und schauen uns das Schauspiel an.“ Die Friesacher Burghofspiele würden sich jedenfalls über einen Besuch sehr freuen. 

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
177.597 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
121.978 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
106.251 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Kärnten
Ausfälle bei beiden
So starten KAC und VSV in die erste Derbywoche
Jubel in Friesach
Zillertaler schenken Theaterverein ihre „Zipfeln“
Villacher festgenommen
Jugendlicher räumte 18 Selbstbedienungsläden aus
Krone Plus Logo
Wirtschaftsprüfer:
„Karajica wird wieder Sicherheiten bringen müssen“
Krone Plus Logo
Fünf Brandanschläge
Unheimliche Stille: Feuerteufel läuft frei herum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf