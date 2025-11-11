Zillertaler schenken Theaterverein ihre „Zipfeln“

Sieben Zwerge ohne Mützen – das geht nicht: Die jungen Zillertaler spendieren deshalb ihre Kopfbedeckungen für eine Theaterproduktion in Friesach. Besucht die erfolgreiche Musikgruppe die Theatervorstellung in Kärnten sogar?
Krisenzipfel! Die Friesacher Burghofspiele proben schon fleißig für ihre kommende Produktion „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, doch bei der Ausstattung stieß der Verein auf eine Herausforderung: Woher die Zipfelmützen nehmen?
„Meine Mama hat damals rote Zipfelmützen genäht“
„Wir wollten keine einfachen Zipfelmützen für unsere Zwerge, sondern besondere, solche, die sich auch bewegen“, verrät Märchenorganisatorin Andrea Hirschl. Nach langem Recherchieren und Tüfteln stieß Hirschl auf die Homepage der Musikgruppe Die junge Zillertaler („Juzis“).
Die erfolgreichen Musiker konnten mit ihrem Song „Drobn’n auf’m Berg (Zwergenlied)“ bereits vor 16 Jahren einen Hit landen. Fans der modernen Volksmusikformation tragen seitdem die extra angefertigten Mützen, die sich bewegen und Musik abspielen.
„Die Idee kam 2009 beim Grand Prix der Volksmusik. Wir wollten in dieser TV-Show einfach ein bisschen aus dem Rahmen fallen – und meine Mama hat damals für zwei Tänzerinnen rote Zipfelmützen genäht. Die Mützen sind damals zu unserem Markenzeichen geworden“, erzählt Markus Unterladstätter von den „Juzis“.
Kurzerhand schrieb Hirschl eine E-Mail an die Musikgruppe. „Schon wenige Stunden später bekam ich eine Antwort“, freut sich die Märchenorganisatorin.
Für uns ist es eine besondere Ehre, mit unseren „Wackelzipfelmützen“ ein Stück dieser Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft zurückgeben zu dürfen.
Markus Unterladstätter, Die jungen Zillertaler
„Wir haben vor einigen Jahren das Video zu unserem Song ,Die Wampn‘ in Friesach gedreht. Euer Verein hat uns mit Kostümen und Komparsen geholfen – es war alles sehr unkompliziert. Dies haben wir NICHT vergessen. Deshalb würden wir euch gerne unsere Mützen spendieren“, so die Antwort aus dem Zillertal.
Die Freude über die Spende war groß: „Damit haben wir nicht gerechnet. Die Zipfelmützen werden noch so präpariert, dass keine Musik abgespielt wird. Jetzt können wir unbesorgt in die Produktion starten“, ist Hirschl begeistert.
Spontaner Besuch der „Juzis“ im Theater?
Ob Die jungen Zillertaler selbst zur Premiere am 13. Dezember (18 Uhr) nach Friesach kommen, steht noch in den Sternen. „Unser Tourplan ist wirklich sehr voll – wir stehen fast 200 Mal im Jahr auf der Bühne. Aber wenn es sich spontan einrichten lässt, dann kommen wir natürlich gerne vorbei und schauen uns das Schauspiel an.“ Die Friesacher Burghofspiele würden sich jedenfalls über einen Besuch sehr freuen.
