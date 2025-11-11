Zillertaler schenken Theaterverein ihre „Zipfeln“

Spontaner Besuch der „Juzis“ im Theater?

Ob Die jungen Zillertaler selbst zur Premiere am 13. Dezember (18 Uhr) nach Friesach kommen, steht noch in den Sternen. „Unser Tourplan ist wirklich sehr voll – wir stehen fast 200 Mal im Jahr auf der Bühne. Aber wenn es sich spontan einrichten lässt, dann kommen wir natürlich gerne vorbei und schauen uns das Schauspiel an.“ Die Friesacher Burghofspiele würden sich jedenfalls über einen Besuch sehr freuen.