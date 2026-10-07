Tierschützer wollen jetzt Krake „Klecksi“ befreien

„Höhle dekorieren oder auf Jagd gehen“

„In seiner Heimat im Ozean könnte der Krake jetzt seine Höhle dekorieren, gemeinsam mit einer Muräne auf die Jagd gehen oder nach einem Partner suchen. Stattdessen verbringt er sein ohnehin sehr kurzes Leben in einem Aquarium“, so Meeresbiologin Tanja Breining, Fachreferentin für Fische und Meerestiere bei PETA. Die Tiere werden nur zwei bis drei Jahre alt. Doch das Haus des Meeres denkt nicht daran.