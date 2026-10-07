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In Heimat abschieben

Tierschützer wollen jetzt Krake „Klecksi“ befreien

Wien
07.10.2026 05:00
Acht Arme und jede Menge Ärger: Krake „Klecksi“ lebt im Haus des Meeres auf Ebene 2. ...
Acht Arme und jede Menge Ärger: Krake „Klecksi“ lebt im Haus des Meeres auf Ebene 2. Tierschützer wollen ihn rausholen.(Bild: Krone KREATIV/Martin Jöchl, Haus des Meeres)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Bizarr: Die Organisation PETA will jetzt einen beliebten Oktopus aus dem Haus des Meeres in seine Heimat abschieben. Das steckt dahinter ...

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Sie gelten als die intelligentesten wirbellosen Tiere und werden oft „Genies der Meere“ genannt – Kraken oder auch als gewöhnliche Oktopusse bekannt. Im berühmten Haus des Meeres gibt es ein Exemplar zu bewundern. Dort teilt sich „Klecksi“ auf Ebene 2 sein Aquarium mit Katzenhaien, Giftfischen und nachgezüchteten Seepferdchen.

Kraken sind zu komplexen Denkleistungen fähig, nutzen Werkzeuge, lernen durch Beobachtung und ...
Kraken sind zu komplexen Denkleistungen fähig, nutzen Werkzeuge, lernen durch Beobachtung und kommunizieren über ihre Haut. Sie sind Verwandlungskünstler, so können sich männliche Tier als weibliche Tiere tarnen und Rivalen austricksen.(Bild: Haus des Meeres)

Denn geht es jetzt nach der Tierschutzorganisation PETA, soll das faszinierende Meerestier zum World Oktopus Day am 8. Oktober freigelassen werden. In einem Brief fordern die Tierschützer die Verantwortlichen auf, den aktuell in der Einrichtung „eingesperrten Kraken in seine Heimat zurückzubringen“, wo er gefangen wurde.

„Höhle dekorieren oder auf Jagd gehen“ 
„In seiner Heimat im Ozean könnte der Krake jetzt seine Höhle dekorieren, gemeinsam mit einer Muräne auf die Jagd gehen oder nach einem Partner suchen. Stattdessen verbringt er sein ohnehin sehr kurzes Leben in einem Aquarium“, so Meeresbiologin Tanja Breining, Fachreferentin für Fische und Meerestiere bei PETA. Die Tiere werden nur zwei bis drei Jahre alt. Doch das Haus des Meeres denkt nicht daran.

Man hält an der Haltung fest und verweist auf den Bildungsauftrag der Einrichtung. Direktor Jeff Schreiner argumentiert, dass die dort gehaltenen Kraken bereits als Jungtiere auf Fischmärkten im europäischen Mittelmeerraum gekauft würden. Ohne den Kauf wären die Tiere demnach für den menschlichen Verzehr getötet worden. Ähnliche Forderungen gingen unter anderem an Aquazoos in Salzburg, Düsseldorf oder Stuttgart.

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