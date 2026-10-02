ManCity? „Spannende Frage wird jetzt sein, …“

Art der Bestrafung offen

„Die spannende Frage wird jetzt sein, wie reagiert man da drauf, mit welcher Art von Bestrafung“, sagte Rangnick. Der 68-jährige Deutsche verwies unter anderem auf die jüngste Strafe für Southampton. Der Zweitligist war Ende der Vorsaison vom Aufstiegs-Play-off ausgeschlossen worden, weil ein Mitarbeiter ein gegnerisches Training ausspioniert hatte. Zudem wurden Southampton für die laufende Spielzeit vier Punkte abgezogen. ManCity könnten nachträglich mehrere Meistertitel aberkannt werden. Auch der Zwangsabstieg scheint möglich.