Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rangnick äußert sich:

ManCity? „Spannende Frage wird jetzt sein, …“

Premier League
02.10.2026 10:41
Ralf Rangnick (r.) kennt Manchester City aus seiner Zeit als United-Trainer.
Ralf Rangnick (r.) kennt Manchester City aus seiner Zeit als United-Trainer.(Bild: AFP/APA/Oli SCARFF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick blickt der Verkündung des Strafmaßes im Finanzskandal um den englischen Topclub Manchester City mit Interesse entgegen. „Wenn man sich anschaut, was mit anderen Vereinen schon passiert ist für verhältnismäßig weit weniger schwerwiegenden Vergehen, wird es sicherlich spannend zu sehen, was da für ein endgültiges Urteil gesprochen wird“, sagte der frühere Trainer des Stadtrivalen Manchester United nach Österreichs 2:2 in Dublin gegen Irland.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

ManCity war von einer unabhängigen Kommission wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League in den Saisons 2009/10 bis 2017/18 in allen wesentlichen Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Der Klub soll Scheinverträge mit Geschäftspartnern geschlossen und so Finanzierungen von mehr als 830 Millionen Pfund (970 Millionen Euro) verschleiert zu haben. City bestreitet das und will Rechtsmittel einlegen. Das Strafmaß soll erst danach festgelegt werden.

Art der Bestrafung offen
„Die spannende Frage wird jetzt sein, wie reagiert man da drauf, mit welcher Art von Bestrafung“, sagte Rangnick. Der 68-jährige Deutsche verwies unter anderem auf die jüngste Strafe für Southampton. Der Zweitligist war Ende der Vorsaison vom Aufstiegs-Play-off ausgeschlossen worden, weil ein Mitarbeiter ein gegnerisches Training ausspioniert hatte. Zudem wurden Southampton für die laufende Spielzeit vier Punkte abgezogen. ManCity könnten nachträglich mehrere Meistertitel aberkannt werden. Auch der Zwangsabstieg scheint möglich.

Lesen Sie auch:
Etihad Aiways weist jegliches Fehlverhalten zurück. 
Nach Schuldspruch:
Citys Hauptsponsor will Premier League verklagen
01.10.2026
Keane legt nach:
City? „Sie haben Menschen wohl wissend wehgetan“
01.10.2026

Rangnick betreute den Stadtrivalen United unmittelbar vor seiner Tätigkeit beim ÖFB zum Ende der Saison 2021/22 ein halbes Jahr als Interimscoach. Damals landete er mit den „Red Devils“ in der Liga auf Endrang sechs. Meister wurde ManCity einen Punkt vor Liverpool.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Premier League
02.10.2026 10:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
132.848 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
120.712 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
99.862 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2107 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1434 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Wien
Schüler ohne Deutsch: Was soll aus denen werden?
818 mal kommentiert
Die Deutschkenntnisse vieler Wiener Schüler sind mangelhaft.
Mehr Premier League
Nach Bayern-Zeit
Kane denkt an Doppel-Karriere in MLS und NFL
Freund wurde aktiv
Bayern München holte sich Rat von Oliver Glasner
Horror-Saisonstart
Nach Kühbauer-Gerücht: Neuer Coach für ÖFB-Kicker!
Wie kam es dazu?
Ungewöhnliche Situation für Sabitzer in Dortmund
„Grandioser Trainer“
Bewegende Botschaft! Alaba trauert um einen Mentor

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf