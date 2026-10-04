Frau stürzte in Feldkirch durch Gitter in Schacht

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Samstag in der Vorarlberger Gemeinde Feldkirch: Eine Frau brach durch ein Lichtschachtgitter und stürzte in die Tiefe, sie zog sich mehrere Verletzungen zu.
Am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr war eine Frau in Feldkirch dabei, den schmalen Vorplatz eines Hauses zu kehren. Dabei stieg sie auf das im Boden eingelassene Gitter eines Lichtschachts.
Doch plötzlich gab dieses nach, die Frau stürzte rund 1,2 Meter in die Tiefe. Die Florianijünger mussten sie aus ihrer misslichen Lage befreien. Mit Verletzungen an Beinen, Hüfte, Armen und Schulter wurde die Frau dem Notarzt übergeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.