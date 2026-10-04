Austro-Skischmiede schnappt sich Weltcup-Dominator

Vier Gesamtweltcupsiege, 24 Rennsiege und 41 Podestplätze! So gut es bislang für den Kanadier Reece Howden bislang im Weltcup lief – bei Großveranstaltugen hat der 28-Jährige bislang „nur“ eine Medaille im Teambewerb einfahren können. Das soll sich bei der WM 2027 im Vorarlberger Montafon ändern – wo er auf neuem Material angreifen wird.
Seine Bilanz spricht Bände: Bei 94 Weltcupstarts fuhr Reece Howden 41-mal auf das Podest und durfte sich dabei 24-mal als Sieger feiern lassen. Viermal holte sich der Kanadier in den letzten sechs Saisonen die große Kristallkugel, einmal wurde er Zweiter. Der 28-Jährige gilt als der Superstar in der Skicrossszene, dem allerdings eine Sache fehlt: eine Einzelmedaille bei einer Großveranstaltung. Team-Silber bei der WM 2023 in Georgien ist Howdens bislang einzige Medaille bei einem Großevent.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.