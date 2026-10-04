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Austro-Skischmiede schnappt sich Weltcup-Dominator

Wintersport
04.10.2026 14:56
Reece Howden (re.) matchte sich einst mit Mathias Graf – der damals auch auf den Skiern der ...
Reece Howden (re.) matchte sich einst mit Mathias Graf – der damals auch auf den Skiern der Vorarlberger Traditionsfirma unterwegs war.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Vier Gesamtweltcupsiege, 24 Rennsiege und 41 Podestplätze! So gut es bislang für den Kanadier Reece Howden bislang im Weltcup lief – bei Großveranstaltugen hat der 28-Jährige bislang „nur“ eine Medaille im Teambewerb einfahren können. Das soll sich bei der WM 2027 im Vorarlberger Montafon ändern – wo er auf neuem Material angreifen wird.

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Seine Bilanz spricht Bände: Bei 94 Weltcupstarts fuhr Reece Howden 41-mal auf das Podest und durfte sich dabei 24-mal als Sieger feiern lassen. Viermal holte sich der Kanadier in den letzten sechs Saisonen die große Kristallkugel, einmal wurde er Zweiter. Der 28-Jährige gilt als der Superstar in der Skicrossszene, dem allerdings eine Sache fehlt: eine Einzelmedaille bei einer Großveranstaltung. Team-Silber bei der WM 2023 in Georgien ist Howdens bislang einzige Medaille bei einem Großevent.

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