Austro-Skischmiede schnappt sich Weltcup-Dominator

Seine Bilanz spricht Bände: Bei 94 Weltcupstarts fuhr Reece Howden 41-mal auf das Podest und durfte sich dabei 24-mal als Sieger feiern lassen. Viermal holte sich der Kanadier in den letzten sechs Saisonen die große Kristallkugel, einmal wurde er Zweiter. Der 28-Jährige gilt als der Superstar in der Skicrossszene, dem allerdings eine Sache fehlt: eine Einzelmedaille bei einer Großveranstaltung. Team-Silber bei der WM 2023 in Georgien ist Howdens bislang einzige Medaille bei einem Großevent.