Willy, Werner, Jonas, Jannik

Österreichische Sportdynastien – mit denen setzt sich „Krone Vorarlberg“-Autor Harald Petermichl in seiner neuesten „Ach, übrigens...“-Kolumne auseinander. Da gibt es neben den Hinterseers nämlich noch eine andere, die nicht nur im Winter für Schlagzeilen sorgt.
Alle, die wirklich Ahnung von der Materie haben, mögen mich korrigieren, aber es könnte sein, dass erstmals in der mittlerweile langen Geschichte des Fußballs ein Spieler zum Man of the Match einer Begegnung der Premier League gewählt wurde, dessen Wurzeln im Kleinwalsertal liegen. Das war am 18. September, als sich im Gtech Community Stadium das Team von Brentford FC aus dem Londoner Westen mit 3:0 überraschend klar gegen die Lokalrivalen von Chelsea FC aus Fulham durchsetzen konnte. Jannik Schuster heißt der junge Mann, der die begehrte Auszeichnung verliehen bekam und beim SV Mieming auf dem gleichnamigen Plateau das Fußballspielen erlernt hat, bevor er über Liefering und Salzburg auf die gelobte Insel kam.
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