Frächter-Millionenpleite: Sanierungsplan vorgelegt

Dieser Betrag könnte allerdings noch steigen. Der KSV von 1870 weist darauf hin, dass bis zum Abstimmungstermin über den Sanierungsplan weitere Forderungen in Millionenhöhe schlagend werden könnten. Gleichzeitig sei davon auszugehen, dass ein erheblicher Teil der angemeldeten Forderungen bestritten wird – „insbesondere Ansprüche anderer Gesellschaften der Nothegger-Gruppe.“