Landwirte fordern ein umfangreiches Dürre-Paket

Sozialversicherung aussetzen

„Wir wollen zwei Quartale bei der Sozialversicherung aussetzen, einen Erlass der Grundsteuer für Grünflächen und vor allem nicht auch noch EU-Sanktionen zahlen“, sagt Handl zum bisher „dürren“ Angebot der Politik. Damit der wenige Mais, der überhaupt gewachsen ist, ernten viele Bauern im Mostviertel jetzt schon, viele Wochen zu früh. Wie schwierig es im Winter wird, könne man jetzt noch nicht sagen. Fest steht: „Wenn noch so ein trockener Frühling und Sommer kommt im nächsten Jahr, dann haben wir wirklich ein Problem“.