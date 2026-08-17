Hitze trieb Bauarbeiter bis an die Grenzen

Mehr als 250 Lkw-Ladungen Asphalt wurden auf mehr als vier Kilometern der B2 „eingebaut“ – und genau so viel weggebracht. Das Mischgut hat bei der Aufbringung 170 Grad, die sich bei den äußerst heißen Temperaturen besonders belastend auswirkten. Nach bereits 17 Tagen waren vier Kilometer Straße saniert.
Da mussten nicht nur weite Umleitungen gefahren werden, sondern auch das kleine „Apfeldorf“ Sparbach in Niederösterreich war schwer erreichbar: Nach bereits 17 Tagen intensiver Arbeiten wurde die Sanierung von mehr als vier Kilometern Bundesstraße 2 zwischen Schwarzenau und Vitis im Waldviertel abgeschlossen.
5600 Tonnen Asphalt
Rund 5600 Tonnen Asphalt, die etwa 250 Sattelschlepper-Ladungen entsprechen, wurden auf der Strecke „eingebaut“. Dieselbe Menge an Abriss-Material musste abtransportiert werden. Die Straße konnte schon eine Woche vor Ende der geplanten Straßensperre freigegeben werden, da es keine Verzögerungen wegen Maschinen- oder Geräteschäden gab.
Einzig die große Hitze – das Mischgut beim Einbau hat auch 170 Grad – trieb die Bauarbeiter an ihre Grenzen. Sie hielten aber tapfer durch.
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