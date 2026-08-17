Hitze trieb Bauarbeiter bis an die Grenzen

Mehr als 250 Lkw-Ladungen Asphalt wurden auf mehr als vier Kilometern der B2 „eingebaut“ – und genau so viel weggebracht. Das Mischgut hat bei der Aufbringung 170 Grad, die sich bei den äußerst heißen Temperaturen besonders belastend auswirkten. Nach bereits 17 Tagen waren vier Kilometer Straße saniert.