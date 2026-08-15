Wenige Gewitter: Wochenende ist heiß und sonnig

Das Wetter am Mariä Himmelfahrt-Feiertag zeigt sich freundlich. Man freut sich in ganz Kärnten über wolkenlosen Himmel und auch am Sonntag wird es heiß. Wobei in Oberkärnten vereinzelt Wolken und Gewitter aufziehen. Am Montag kühlt es etwas ab.
Das Wochenende bringt perfektes Badewetter und auch zum Wandern spielt die Wetterlage mit. Laut Meteorologe Michael Tiefgrabner von der GeoSphere Austria am Klagenfurter Flughafen ist der Himmel in ganz Kärnten wolkenlos. Die Höchstwerte liegen im Klagenfurter Becken bei 33 bis 34 Grad Celsius. Und „auf den Bergen bleibt die Gewittergefahr gering“, so Michael Tiefgraber.
Doch am Sonntag nimmt sie besonders in Oberkärnten zu. „Es wird leicht unbeständig vor allem über dem westlichen und nördlichen Bergland kann es zu Gewittern kommen“, berichtet Tiefgraber.
Durch den Südwind bleibt es am Sonntag in Unterkärnten trocken und warm, bevor das Land am Montag dann mit einer Kaltfront abkühlt.
Kaltfront bringt Werte unter 30 Grad Celsius
Teilweise gewittrige Regenschauer werden am Wochenstart erwartet. Mit 26 Grad Celsius sind in Klagenfurt zu rechnen, in Oberkärnten sinken die Werte sogar auf bis zu 23 bis 24 Grad Celsius. Doch die Kaltfront wird laut Tiefgraber nicht lange anhalten.
„Der Dienstag verspricht wieder Sonne und am Mittwoch steigt das Thermometer wieder auf 30 Grad Celsius.“ Doch so heiß und schwül wie es in der Hitzewelle war, wird es zu Glück nicht mehr.
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