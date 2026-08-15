Wenige Gewitter: Wochenende ist heiß und sonnig

Das Wochenende bringt perfektes Badewetter und auch zum Wandern spielt die Wetterlage mit. Laut Meteorologe Michael Tiefgrabner von der GeoSphere Austria am Klagenfurter Flughafen ist der Himmel in ganz Kärnten wolkenlos. Die Höchstwerte liegen im Klagenfurter Becken bei 33 bis 34 Grad Celsius. Und „auf den Bergen bleibt die Gewittergefahr gering“, so Michael Tiefgraber.