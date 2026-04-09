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Ausgeschmust!

Katzenberger-Mama Iris Klein ist wieder Single

Society International
09.04.2026 14:20
Iris Klein und Stefan Braun haben ausgeschmust: Das Paar trennte sich nach zwei gemeinsamen ...
Iris Klein und Stefan Braun haben ausgeschmust: Das Paar trennte sich nach zwei gemeinsamen Jahren.(Bild: APA-Images / Action Press / Krick, Jens)
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Von krone.at

Iris Klein hat ausgeschmust! Die Mama von TV-Blondine Daniela Katzenberger und ihr elf Jahre jüngerer Freund haben sich getrennt.

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Wie die 58-Jährige auf Instagram öffentlich gemacht hat, ist die Liebe zu Stefan Braun nach zwei gemeinsamen Jahren und so mancher Liebes-Bekundung am Red Carpet zerbrochen. 

Trennung im Urlaub
Böses Blut herrscht zwischen den Ex-Partnern aber offenbar nicht. Wie Klein erklärte, hätten sie die Entscheidung, künftig getrennte Wege zu gehen, während eines gemeinsamen Urlaubs am Gardasee getroffen. Der Grund für das Liebes-Aus: unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und der gemeinsamen Zukunft.

Iris Klein war zwei Jahre mit Stefan Braun liiert. Jetzt ist die Mama von Daniela Katzenberger ...
Iris Klein war zwei Jahre mit Stefan Braun liiert. Jetzt ist die Mama von Daniela Katzenberger wieder Single.(Bild: APA-Images / Action Press / AEDT)

„Für mich ist es wichtig, dass jeder Mensch für sich selbst Verantwortung übernimmt und seinen eigenen Weg gehen kann“, schrieb Klein zur Trennung. „Auch wenn wir als Paar nicht zusammenpassen, bedeutet das nicht, dass wir uns nicht respektieren.“

Klein blickt positiv in die Zukunft
Ihr neues Single-Leben sieht die Katzenberger-Mama, die ihr Instagram-Profil kurz nach der Ankündigung auf privat stellte, positiv, verriet: „Wir blicken beide nach vorne.“

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Im Februar 2024 machte Iris Klein ihre Liebe zu Stefan Braun öffentlich. Das Paar hatte sich auf Facebook kennengelernt und trat zuletzt auch gemeinsam im TV auf, etwa in der Show „CoupleChallenge“. 

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