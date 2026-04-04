Urlaubsriese will Pinzgauer Campingplatz ausbauen

Nicht ganz ein Jahr ist es jetzt her: Der Campingplatz beim Grubhof in St. Martin bei Lofer wechselte damals den Eigentümer. Die Falkensteiner Gruppe schlug im Mai 2025 zu. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Es dürfte sich aber um mehrere Millionen Euro handeln, die der Tourismusriese damals auf den Tisch legte.

Modernisieren und erweitern

Vier-Sterne-Plus-Camping prangt als Auszeichnung über dem Grubhof. 1988 gegründet, wurde der Familienbetrieb an der Saalach über die Jahrzehnte zu einem, kurzzeitig sogar dem, beliebtesten Campingplatz Europas. Nun gehört er zum Urlaubskonzern, der europaweit Hotels und Campingplätze betreibt. Und das Milliarden-Unternehmen, das in St. Martin bei Lofer investierte, will weiter ausbauen.