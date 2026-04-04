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50 Mobile Homes

Urlaubsriese will Pinzgauer Campingplatz ausbauen

Salzburg
04.04.2026 06:50
Auf der freien Wiese soll der Campingplatz erweitert werden.
Auf der freien Wiese soll der Campingplatz erweitert werden.(Bild: zVg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Vor einem Jahr hat die Falkensteiner Gruppe den beliebten Campingplatz in St. Martin bei Lofer in Salzburg um mehrere Millionen Euro erworben. Jetzt soll die ehemalige Nummer eins von Europa ausgebaut werden. Künftig will man mit luxuriösen Unterkünften glänzen.

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Nicht ganz ein Jahr ist es jetzt her: Der Campingplatz beim Grubhof in St. Martin bei Lofer wechselte damals den Eigentümer. Die Falkensteiner Gruppe schlug im Mai 2025 zu. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Es dürfte sich aber um mehrere Millionen Euro handeln, die der Tourismusriese damals auf den Tisch legte.

Modernisieren und erweitern
Vier-Sterne-Plus-Camping prangt als Auszeichnung über dem Grubhof. 1988 gegründet, wurde der Familienbetrieb an der Saalach über die Jahrzehnte zu einem, kurzzeitig sogar dem, beliebtesten Campingplatz Europas. Nun gehört er zum Urlaubskonzern, der europaweit Hotels und Campingplätze betreibt. Und das Milliarden-Unternehmen, das in St. Martin bei Lofer investierte, will weiter ausbauen.

Der Campingplatz und das Gasthaus sind idyllisch an der Saalach gelegen.
Der Campingplatz und das Gasthaus sind idyllisch an der Saalach gelegen.(Bild: zVg)

Am Grubhof soll modernisiert werden, das wurde schon bei der Übernahme bekannt gegeben. Offenbar ist aber ein größerer Ausbau geplant. Von bis zu 50 luxuriösen Mobile Homes auf einer freien Wiese neben dem Grubhof-Gasthaus ist die Rede. Sogenannte Glamping-Häuser (eine Wortkreation aus Glamour und Camping, Anm.) sollen auf der noch unbebauten Wiese neues Publikum anlocken.

Zitat Icon

Ich kann nichts zu einem Ausbau sagen. Ein Verfahren würde über die Bezirkshauptmannschaft laufen. Ich begrüße es aber, wenn sich touristisch etwas tut.

Michael Lackner (ÖVP), Bürgermeister

Bild: Kerstin Jönsson

Konzern und Behörde wollen nichts verraten
Der Falkensteiner-Konzern will das weder bestätigen noch bestreiten. „Es sind schrittweise Weiterentwicklungen am Areal vorgesehen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es dazu aber noch keine konkreten Details“, heißt es aus der Presseabteilung von Falkensteiner dazu.

Bürgermeister Michael Lackner (ÖVP) begrüßt jedenfalls eine allfällige touristische Weiterentwicklung am Campingplatz und im Ort. „Eine Erweiterung ist natürlich etwas, das wir uns für den Tourismus in der Gemeinde wünschen“, so der Ortschef von St. Martin.

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Eine Entscheidung kann der Bürgermeister aber nicht vorwegnehmend bestätigen. Der Konzern braucht für die Erweiterung nämlich die Zustimmung der Bezirkshauptmannschaft. Das sieht das Salzburger Campingplatzgesetz so vor. Überraschenderweise möchte man auch dort nichts zu einem möglichen Verfahren sagen.

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