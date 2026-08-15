Harald Schmidts Verbindung mit Max Reinhardt

Der deutsche Entertainer war durch seine jahrzehntelange Gastgeberrolle in Late-Nite-Shows stilprägend und wurde zur TV-Ikone. Passend dazu wird der Abend im Stil einer Late-Nite-Show gestaltet. Nur stellt diesmal nicht Schmidt die Fragen, er ist Gast in der Show. Durch den Abend führt Coco Brell. Die Schauspielerin ist Absolventin des Max Reinhardt Seminars in Wien und wird mit ihrer Band Low Life Rich Kids dem Abend auch den musikalischen Rahmen geben.