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Ein Abend in Salzburg

Harald Schmidts Verbindung mit Max Reinhardt

Salzburg
15.08.2026 12:00
Harald Schmidt ist ein Bewunderer von Max Reinhardt.
Harald Schmidt ist ein Bewunderer von Max Reinhardt.(Bild: Hubert Berger)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der bekannte deutsche Entertainer tritt im Schloss Leopoldskron in Salzburg auf. Die „Krone“ verlost Tickets für den einmaligen Abend, der im Stil einer Late-Nite-Show aufgebaut ist. So kam es zu dem besonderen Auftritt.

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Bei einem Salzburg-Besuch offenbarte Harald Schmidt den verantwortlichen des „Salzburg Global Seminar“ seine Bewunderung für Festspiel-Gründer Max Reinhardt. Daraus entstand die Idee für einen gemeinsamen Abend. Am 26. August um 19 Uhr ist es jetzt so weit: Unter dem Titel „Ich und Max Reinhardt“ bestreitet der deutsche Entertainer im Schloss Leopoldskron einen launigen Abend mit Blick auf den berühmten Regisseur.

Laut der Vorankündigung richtet Schmidt seinen Blick bei dieser einmaligen Gelegenheit auf Reinhardt, den einstigen Hausherren des Schloss Leopolodskron, auf Salzburg und auf alles, was sich an diesem Abend sonst noch aufdrängt. Vielsagender Zusatz: Ehrfurcht dürfte dabei eine Nebenrolle spielen. 

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15.08.2026 · Gesponsert

Der deutsche Entertainer war durch seine jahrzehntelange Gastgeberrolle in Late-Nite-Shows stilprägend und wurde zur TV-Ikone. Passend dazu wird der Abend im Stil einer Late-Nite-Show gestaltet. Nur stellt diesmal nicht Schmidt die Fragen, er ist Gast in der Show. Durch den Abend führt Coco Brell. Die Schauspielerin ist Absolventin des Max Reinhardt Seminars in Wien und wird mit ihrer Band Low Life Rich Kids dem Abend auch den musikalischen Rahmen geben.

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