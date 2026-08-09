Meghan trug bei Date-Night besonderes Accessoire

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben 2020 ihre Pflichten als „Senior Royals“ zurückgelegt und leben mittlerweile mit ihren Kindern Archie und Lilibet im kalifornischen Montecito. Erst vor wenigen Wochen reiste das Paar das erste Mal seit vier Jahren gemeinsam mit seinen Kindern nach Großbritannien, wo die Sussex-Kids endlich auch wieder ihren Opa, König Charles, treffen konnten.