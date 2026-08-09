Meghan trug bei Date-Night besonderes Accessoire

Glamour-Date-Night bei Prinz Harry und Herzogin Meghan: Die Exil-Royals besuchten Ende der Woche eine Gala in Kanada und überraschten ihre Fans jetzt mit einem Liebes-Selfie – und mit einem berührenden Detail.
Am Freitagabend besuchten Harry und Meghan eine Spenden-Gala anlässlich des 40. Jubiläums der David Foster Foundation in Victoria – er ganz fesch im schwarzen Anzug mit Fliege, sie im schwarzen One-Shoulder-Kleid des kanadischen Labels Greta Constantine.
Doch vor allem ein Detail fiel findigen Royal-Fans sofort ins Auge, denn Meghan entschied sich bei der Date-Night mit ihrem Gatten für ein ganz besonderes Accessoire.
Auf Instagram gab Meghan einen kleinen Einblick in den romantischen Abend mit Prinz Harry:
Ohrringe gehörten einst Lady Di
Die Herzogin von Sussex trug zum schlichten Look in Schwarz nämlich Ohrringe, die mit Saphiren und Diamanten besetzt sind und die einst Prinzessin Diana gehörten.
Dank Meghans streng zurückgebundener Haare kamen die funkelnden Ohrringe auch besonders gut zur Geltung und waren eine wunderschöne Hommage an die bereits 1997 verstorbene „Prinzessin der Herzen“.
„Mein Mann liebt Dudelsäcke“
Neben dem Liebes-Selfie, das Meghan und Harry wohl auf dem Weg zur Gala in Kanada zeigt, veröffentlichte die 45-Jährige auch noch einen kurzen Clip, der beweist, dass die Stimmung bei ihr und ihrem Gatten an diesem Abend besonders gelöst war.
Beim Empfang der Gala warteten nämlich Musiker in Kilts mit Dudelsäcken und Trommeln. Kichernd blickte sich Meghan zu Harry um und erklärte: „Mein Mann liebt Dudelsäcke.“ Woraufhin er scherzte: „Und wo sind meine? Dudelsäcke und Trommeln, um das klarzustellen.“
Prinz Harry und Herzogin Meghan haben 2020 ihre Pflichten als „Senior Royals“ zurückgelegt und leben mittlerweile mit ihren Kindern Archie und Lilibet im kalifornischen Montecito. Erst vor wenigen Wochen reiste das Paar das erste Mal seit vier Jahren gemeinsam mit seinen Kindern nach Großbritannien, wo die Sussex-Kids endlich auch wieder ihren Opa, König Charles, treffen konnten.
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