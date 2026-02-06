Vorteilswelt
Konsequenzen für Krieg

Estland weitet für Russen Einreiseverbote aus

Außenpolitik
06.02.2026 18:37
Russlands Krieg gegen die Ukraine wird in dem baltischen Land als direkte Gefahr für seine ...
Russlands Krieg gegen die Ukraine wird in dem baltischen Land als direkte Gefahr für seine Sicherheit gesehen.(Bild: AFP/STR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Estland hat weitere Einreiseverbote gegen Russen verhängt, die in Russlands Krieg gegen die Ukraine an der Front gekämpft haben.

Estland grenzt im Osten an Russland und setzt sich vehement für ein EU-weites Einreiseverbot für russische Kriegsteilnehmer ein. Nach Angaben der Regierung in Tallinn haben schätzungsweise bis zu 1,5 Millionen russische Staatsbürger an Russlands bewaffneter Aggression in der Ukraine teilgenommen. Davon seien etwa 640.000 noch immer im Kriegseinsatz an der Front.

Zitat Icon

Russische Militärangehörige, die in der Ukraine gekämpft haben und dort weiterhin kämpfen, haben getötet, zerstört, vergewaltigt und geplündert.

Estlands Innenminister Igor Taro

Nach Angaben des Innenministeriums wurden nun 1073 Kämpfer auf eine schwarze Liste von Personen gesetzt, die nicht mehr in das baltische EU- und NATO-Land einreisen dürfen. Darauf befinden sich bereits die Namen von 261 weiteren ehemaligen Kämpfern, die Mitte Jänner mit einem Einreiseverbot belegt wurden.

„Im Interesse unserer aller Sicherheit“
„Russische Militärangehörige, die in der Ukraine gekämpft haben und dort weiterhin kämpfen, haben getötet, zerstört, vergewaltigt und geplündert. Die Schließung des gemeinsamen europäischen Sicherheitsraums und des Schengen-Raums für sie liegt im Interesse unserer aller Sicherheit“, sagte Innenminister Igor Taro unter Verweis auf die Risiken, die von vormaligen Kriegsteilnehmern ausgingen. „Es kann nicht sein, dass man heute Menschen tötet und morgen im zivilisierten Europa Urlaub macht.“

