Estland weitet für Russen Einreiseverbote aus

„Im Interesse unserer aller Sicherheit“

„Russische Militärangehörige, die in der Ukraine gekämpft haben und dort weiterhin kämpfen, haben getötet, zerstört, vergewaltigt und geplündert. Die Schließung des gemeinsamen europäischen Sicherheitsraums und des Schengen-Raums für sie liegt im Interesse unserer aller Sicherheit“, sagte Innenminister Igor Taro unter Verweis auf die Risiken, die von vormaligen Kriegsteilnehmern ausgingen. „Es kann nicht sein, dass man heute Menschen tötet und morgen im zivilisierten Europa Urlaub macht.“