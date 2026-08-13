Drought Has Farmers Worried: Not Enough Feed for Winter

The “Krone” reported on this: To prevent grazing livestock on the Hochlecken from dying of thirst during this hot summer, 7,000 liters of water had to be flown up the mountain by helicopter. The operation was successful, and the calves are doing well. What was necessary between Attersee and Traunsee is by no means an isolated case. Provincial Agriculture Minister Michaela Langer-Weninger (ÖVP) went to the Freithofbergalm in Maria Neustift on Thursday to see the dire situation for herself.