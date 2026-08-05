Ronaldos Verlobte Georgina verteidigt Bikini-Fotos

„Wer entscheidet, welcher Körper der ‘richtige‘ ist?“

Sie selbst habe kein Problem mit ihrem Körper, die Kritik, die sie jeden Sommer aufs Neue erhält, stimme sie dennoch nachdenklich. „Ich frage mich, wo liegt die Messlatte? Wer entscheidet, welcher Körper der ‘richtige‘ ist? Glauben wir wirklich immer noch, dass Glück an eine Kleidergröße gebunden ist? Ich trainiere, weil es mich glücklich macht“, wehrte sich Georgina nun in einem Instagram-Beitrag. „Ich liebe meine Kurven. Ich liebe die Freiheit, in dem Körper zu leben, für den ich mich entschieden habe. In dem Körper, der mich trägt, der es mir ermöglicht hat, zu umarmen, Leben zu erschaffen, zu fallen und wieder aufzustehen. Ein Körper, der in all seinen Erscheinungsformen Respekt, Liebe und Dankbarkeit verdient.“