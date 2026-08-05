Ronaldos Verlobte Georgina verteidigt Bikini-Fotos

„Mein Körper verändert sich, so wie sich der Körper jeder Frau verändert. Ich hoffe, dass er das noch viele Jahre tut, denn das bedeutet, dass ich am Leben bin.“ Mit diesen Worten hat sich Georgina Rodriguez, die Verlobte von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo, auf Instagram gegen die Kritik an ihrer Figur gewehrt.
Nachdem sie und auch Paparazzi zuletzt Bilder veröffentlicht hatten, die das argentinisch-spanische Model auf einem Bootsausflug zeigen, hatten sich zahlreiche User zum Aussehen der 32-Jährigen geäußert.
Das habe Georgina durchaus beschäftigt, auch mit ihrem Verlobten sprach sie über die Kommentare auf Instagram. „Er sagte zu mir: ‘Du lebst nicht von deinem Image. Du lebst von dem, was du bist. Eine perfekte Frau. Hübsch, mit einem tollen Körper, Mutter, ein guter Mensch, erfolgreich und jemand, der das Leben voller Liebe lebt. Was willst du mehr? Es ist normal, dass man dich beneidet.‘“
„Wer entscheidet, welcher Körper der ‘richtige‘ ist?“
Sie selbst habe kein Problem mit ihrem Körper, die Kritik, die sie jeden Sommer aufs Neue erhält, stimme sie dennoch nachdenklich. „Ich frage mich, wo liegt die Messlatte? Wer entscheidet, welcher Körper der ‘richtige‘ ist? Glauben wir wirklich immer noch, dass Glück an eine Kleidergröße gebunden ist? Ich trainiere, weil es mich glücklich macht“, wehrte sich Georgina nun in einem Instagram-Beitrag. „Ich liebe meine Kurven. Ich liebe die Freiheit, in dem Körper zu leben, für den ich mich entschieden habe. In dem Körper, der mich trägt, der es mir ermöglicht hat, zu umarmen, Leben zu erschaffen, zu fallen und wieder aufzustehen. Ein Körper, der in all seinen Erscheinungsformen Respekt, Liebe und Dankbarkeit verdient.“
Ihr Appell: „Ich bin Mutter von sechs wunderbaren Kindern, drei davon sind Mädchen, die eines Tages zu großartigen Frauen heranwachsen werden. Und wenn es etwas gibt, das ich ihnen vermitteln möchte – gemeinsam mit Cris, auf den ich wegen der Werte, die er als Vater und als Mann vorlebt, unglaublich stolz bin – dann ist es die Gewissheit, dass der Wert eines Menschen niemals von seinem Äußeren oder der Meinung Fremder abhängen darf. Diese kleine Dosis positiver Psychologie, die ich ihnen jeden Tag mit auf den Weg geben möchte, hilft auch mir dabei, mich in dieser Welt voller Illusionen zurechtzufinden.“
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