„Crazy Cheese“ ungekühlt bei 35°? „Nur Attrappe“

Es herrschte vergangene Woche drückende Hitze in Graz. Um 17 Uhr zeigte das Thermometer im Schatten noch über 30 Grad an. Ein Leserreporter bemerkte, wie auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt in Hart bei Graz ein hagerer, tätowierter Mann etwas umlud - vom Kofferraum auf ein gängiges Metallwagerl.