Kate Moss und Paris Jackson lassen tief blicken

Kein BH, kein Problem! Das schien beim Promi-Auflauf vor der Schau von Tom Ford in Paris das Motto Nummer eins gewesen zu sein. Denn nicht nur Kate Moss, sondern auch Paris Jackson sorgten am Mittwochabend für sehr tiefe Einblicke ...
Kate Moss weiß eindeutig, wie sie die Blicke auf sich ziehen kann. Erst vor wenigen Tagen schwebte das Topmodel über den Laufsteg von Gucci – und ließ da einen G-String blitzen. Am Mittwoch genoss die 52-Jährige die Fashion Show von Tom Ford wieder von der Front Row aus.
Moss ließ wenig Spielraum für Fantasie
Aber nicht, ohne wieder für Gesprächsstoff zu sorgen. Denn Moss kam in einem coolen Look, der nur wenig Spielraum für Fantasie ließ. Vor allem obenrum gab‘s da einiges zu sehen. Denn unter der schwarzen, transparenten Polka-Dot-Bluse trug die Model-Ikone rein gar nichts!
Jackson mit offen stehender Bluse
Doch Moss war längst nicht die einzige Promi-Schönheit, die auf verführerische Einblicke setzte. Denn auch Paris Jackson hatte für ihren Fashion-Show-Auftritt in Paris einfach mal ihren BH daheim gelassen.
Wobei die Tochter des „King of Pop“ es in Sachen Busenblitzer etwas dezenter anging, als die Britin. Die 27-Jährige kam nämlich in einem Ensemble aus weißer Bluse und schwarzem Hosenanzug. Ein Style, der auf den ersten Blick fast ein bisschen bieder wirkte.
Wäre da nicht ein keckes Detail: Die Bluse stand vorne nämlich ab dem Schlüsselbein abwärts offen. Dadurch wurden nicht nur Paris‘ Tattoos enthüllt, sondern spätestens, wenn sich die Sängerin zur Seite drehte, auch noch viel mehr Haut ...
Ebenfalls top: Model Rosie Huntington-Whiteley. Die trug unter ihrem weißen Hosenanzug zwar ein Top, das aber so klein war, dass es nur das Nötigste bedeckte.
Pariser Modewoche lockt Promis
Bis zum 10. März steht Paris wieder ganz im Zeichen der Mode. Bei der Fashion Week zeigen namhafte Designer die heißesten Kreationen für die kommende Herbst-/Wintersaison. Neben Tom Fords neuer Kollektion zeigten auch schon Saint Laurent und Dior ihre heißesten Trends.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.