Kate Moss und Paris Jackson lassen tief blicken

Moss ließ wenig Spielraum für Fantasie

Aber nicht, ohne wieder für Gesprächsstoff zu sorgen. Denn Moss kam in einem coolen Look, der nur wenig Spielraum für Fantasie ließ. Vor allem obenrum gab‘s da einiges zu sehen. Denn unter der schwarzen, transparenten Polka-Dot-Bluse trug die Model-Ikone rein gar nichts!