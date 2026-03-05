Vorteilswelt
Busenblitzer in Paris

Kate Moss und Paris Jackson lassen tief blicken

Star-Style
05.03.2026 07:59
(Bild: Krone KREATIV/Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Kein BH, kein Problem! Das schien beim Promi-Auflauf vor der Schau von Tom Ford in Paris das Motto Nummer eins gewesen zu sein. Denn nicht nur Kate Moss, sondern auch Paris Jackson sorgten am Mittwochabend für sehr tiefe Einblicke ...



Kate Moss weiß eindeutig, wie sie die Blicke auf sich ziehen kann. Erst vor wenigen Tagen schwebte das Topmodel über den Laufsteg von Gucci – und ließ da einen G-String blitzen. Am Mittwoch genoss die 52-Jährige die Fashion Show von Tom Ford wieder von der Front Row aus. 

Moss ließ wenig Spielraum für Fantasie
Aber nicht, ohne wieder für Gesprächsstoff zu sorgen. Denn Moss kam in einem coolen Look, der nur wenig Spielraum für Fantasie ließ. Vor allem obenrum gab‘s da einiges zu sehen. Denn unter der schwarzen, transparenten Polka-Dot-Bluse trug die Model-Ikone rein gar nichts!

Dass die Fotografen und Fans sehr viel Haut zu sehen bekamen, schien Kate Moss am Mittwochabend ...
Dass die Fotografen und Fans sehr viel Haut zu sehen bekamen, schien Kate Moss am Mittwochabend in Paris nicht zu stören.(Bild: Viennareport)
Im Gegenteil: Das britische Topmodel posierte geduldig und lächelte frech in die Kameras.
Im Gegenteil: Das britische Topmodel posierte geduldig und lächelte frech in die Kameras.(Bild: Viennareport)

Jackson mit offen stehender Bluse
Doch Moss war längst nicht die einzige Promi-Schönheit, die auf verführerische Einblicke setzte. Denn auch Paris Jackson hatte für ihren Fashion-Show-Auftritt in Paris einfach mal ihren BH daheim gelassen.

Wobei die Tochter des „King of Pop“ es in Sachen Busenblitzer etwas dezenter anging, als die Britin. Die 27-Jährige kam nämlich in einem Ensemble aus weißer Bluse und schwarzem Hosenanzug. Ein Style, der auf den ersten Blick fast ein bisschen bieder wirkte.

Paris Jackson setzte mit ihrem Look sexy Akzente.
Paris Jackson setzte mit ihrem Look sexy Akzente.(Bild: Viennareport)
Der Look sorgte vor allem von der Seite für tiefe Einblicke.
Der Look sorgte vor allem von der Seite für tiefe Einblicke.(Bild: Viennareport)

Wäre da nicht ein keckes Detail: Die Bluse stand vorne nämlich ab dem Schlüsselbein abwärts offen. Dadurch wurden nicht nur Paris‘ Tattoos enthüllt, sondern spätestens, wenn sich die Sängerin zur Seite drehte, auch noch viel mehr Haut ...

Ebenfalls top: Model Rosie Huntington-Whiteley. Die trug unter ihrem weißen Hosenanzug zwar ein Top, das aber so klein war, dass es nur das Nötigste bedeckte. 

Rosie Huntington-Whiteley wagte nicht ganz so viel, sah aber dennoch top aus.
Rosie Huntington-Whiteley wagte nicht ganz so viel, sah aber dennoch top aus.(Bild: Viennareport)

Pariser Modewoche lockt Promis
Bis zum 10. März steht Paris wieder ganz im Zeichen der Mode. Bei der Fashion Week zeigen namhafte Designer die heißesten Kreationen für die kommende Herbst-/Wintersaison. Neben Tom Fords neuer Kollektion zeigten auch schon Saint Laurent und Dior ihre heißesten Trends. 



