Paris Jackson postet seltene Fotos mit Debbie Rowe

In den Medien wurde das Gerücht verbreitet, dass es sich um eine Scheinehe handeln soll und die Kinder das Resultat von künstlicher Befruchtung seien – was weder Jackson noch Rowe jemals bestätigten oder dementierten. Viele fühlten sich in ihrer Meinung bestätigt, als sich das Paar 2000 scheiden ließ und Rowe das Sorgerecht für die beiden Kleinkinder vor Gericht vollkommen an Michael abtrat. Dafür kassierte sie acht Millionen Dollar und bekam ein Haus in Beverly Hills