Selfies mit Mama

Paris Jackson postet seltene Fotos mit Debbie Rowe

Society International
28.02.2026 13:51
Paris Jackson teilte mit ihren Fans Schnappschüsse, die sie mit ihrer Mutter Debbie Rowe zeigen.
Paris Jackson teilte mit ihren Fans Schnappschüsse, die sie mit ihrer Mutter Debbie Rowe zeigen.(Bild: instagram.com/parisjackson)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Nach dem Tod von Michael Jackson 2009 verschwand sie von der Bildfläche, jetzt kehrte die Ex-Frau des „King of Pop“ ins Rampenlicht zurück: Denn Paris Jackson teilte in ihrer Instagram-Story Fotos mit Mama Debbie Rowe.

Die 27-Jährige postete zwei Schnappschüsse von sich und ihrer Mutter. Auf einem Bild trägt Paris eine rote Jacke mit Navajo-inspiriertem Muster, während die 67-Jährige neben ihr in einem karierten Flanellhemd steht.

Das zweite Foto zeigt die beiden in der Natur. Paris scheint dieselbe rote Jacke zu tragen wie auf dem ersten Bild, dazu eine türkisfarbene Trucker-Schirmmütze. Rowe lächelt in einem cremefarbenen Oberteil in die Kamera.

Paris Jackson kommentierte die Fotos mit ihrer Mutter schlicht mit einem Herzchen und dem Wort: ...
Paris Jackson kommentierte die Fotos mit ihrer Mutter schlicht mit einem Herzchen und dem Wort: „Letztens.“(Bild: instagram.com/parisjackson)

„Letztens“, schrieb Paris schlicht zu dem zweiten Foto und fügte ein Herz-Emoji hinzu.

Rowe heiratete 1996 Jackson
Rowe hatte in den 90er-Jahren als Krankenschwester und Assistentin in der Praxis vom Hautarzt Dr. Arnold Klein gearbeitet. Dort lernte sie Michael Jackson kennen, der sich dort dermatologisch behandeln ließ.

Im November 1996 schockte die Musiklegende die Welt, als er in Sydney der blonden Debbie das Jawort gab. Diese brachte 1997 den gemeinsamen Sohn Prince Michael zur Welt, Tochter Paris folgte ihm im April 1998.

In den Medien wurde das Gerücht verbreitet, dass es sich um eine Scheinehe handeln soll und die Kinder das Resultat von künstlicher Befruchtung seien – was weder Jackson noch Rowe jemals bestätigten oder dementierten. Viele fühlten sich in ihrer Meinung bestätigt, als sich das Paar 2000 scheiden ließ und Rowe das Sorgerecht für die beiden Kleinkinder vor Gericht vollkommen an Michael abtrat. Dafür kassierte sie acht Millionen Dollar und bekam ein Haus in Beverly Hills

„Eher erwachsene Beziehung“
Nach dem tragischen Tod ihres Vaters suchte Paris den Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter. Die beiden fanden wieder zueinander, als Paris 13 war. „Als ich wirklich, wirklich jung war, existierte meine Mom für mich nicht“, erinnerte sich das Model im Interview mit dem Magazin „Rolling Stone“. „Als sie dann in mein Leben trat, war das keine typische Mutter-Kind-Sache mehr“, sagte sie damals. „Es ist eher eine erwachsene Beziehung.“

Debbie Rowe auf einem Foto aus dem Jahr 2013
Debbie Rowe auf einem Foto aus dem Jahr 2013(Bild: APA/AFP PHOTO/Frederic J. BROWN )

2016 eilte Paris an die Seite ihrer Mutter, als Rowe gegen Brustkrebs kämpfte. 2021 sprach sie in der Talkshow „Red Table Talk“ über ihre „total entspannte“ Beziehung zu ihrer Mutter: „Wir sind uns ziemlich ähnlich – nicht nur äußerlich. Es ist einfach cool, sie als Freundin zu haben.“

Society International
28.02.2026 13:51
