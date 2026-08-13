Das Land wehrt sich gegen Vorwurf der Untätigkeit

Land wehrt sich gegen Vorwürfe

Das Land Steiermark wehrt sich nun gegen diese Vorwürfe. „Die Behörde war definitiv nicht untätig“, sagt Christoph Romirer, Leiter des Referats für Wasser-, Abfall- und Tierschutzrecht des Landes Steiermark. Ganz im Gegenteil habe man der Neudauer Gruppe sogar ermöglicht, trotz der Beschwerde mit der Bohrung zu beginnen. Lediglich der entscheidende Pumpversuch, bei dem getestet wird, wie viel Wasser tatsächlich gefördert werden kann und welche Auswirkungen das auf die bestehenden Thermalwasserrechte haben könnte, darf aber noch nicht stattfinden. Dafür müsse man die Entscheidung der Gerichte abwarten.