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Neudau und Burgau

Glashausprojekt wackelt: Bürgermeister „entsetzt“

Steiermark
07.08.2026 20:46
Burgaus Bürgermeisterin Nicol Gradwohl und ihr Neudauer Amtskollege Wolfgang Dolesch.
Burgaus Bürgermeisterin Nicol Gradwohl und ihr Neudauer Amtskollege Wolfgang Dolesch.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Sie hofften auf 300 Arbeitsplätze, hohe Kommunalsteuereinnahmen und die Fernwärmversorgung: Nun droht das Glashausprojekt in Neudau und Burgau zu scheitern. Die betroffenen Bürgermeister sind entsetzt und nehmen Behörden, Landespolitik und Thermenbetreiber Robert Rogner in die Pflicht. 

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92 Millionen Euro sollten in ein mit Geothermie beheiztes Glashausprojekt in Neudau investiert werden. Doch nun droht das Vorhaben zu scheitern. Die federführenden Unternehmen Supernova und Frutura überlegen, das Vorhaben im Ausland zu realisieren, wie sie in der „Krone“ ankündigten.

„Entsetzt“ zeigen sich Bürgermeisterin Nicol Gradwohl aus Burgau und Amtskollege Wolfgang Dolesch aus Neudau: „Das Projekt ist für die beiden Gemeinden immens wichtig – als Arbeitgeber, als Einnahmequelle und auch als Wärmelieferant aus erneuerbarer Energie.“ Die Politiker fordern „die Behörden auf, rasch klare Entscheidungen zu treffen“. Auch von der Landespolitik erwarten sie sich „nicht nur ein klares Bekenntnis zu diesem Projekt, sondern eine aktive Unterstützung“.

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Sie verschärfen aber rhetorisch die Gangart: Rogner erhält das heiße Wasser seit 1990 kostenlos vom Land. Zugleich habe er sich aber verpflichtet, keine Projekte in der Region zu verzögern oder zu verhindern. Dolesch und Gradwohl fordern daher nun, „die Nutzungsrechte von Herrn Rogner für das Thermalwasser zu hinterfragen“.

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