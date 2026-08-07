Glashausprojekt wackelt: Bürgermeister „entsetzt“

„Entsetzt“ zeigen sich Bürgermeisterin Nicol Gradwohl aus Burgau und Amtskollege Wolfgang Dolesch aus Neudau: „Das Projekt ist für die beiden Gemeinden immens wichtig – als Arbeitgeber, als Einnahmequelle und auch als Wärmelieferant aus erneuerbarer Energie.“ Die Politiker fordern „die Behörden auf, rasch klare Entscheidungen zu treffen“. Auch von der Landespolitik erwarten sie sich „nicht nur ein klares Bekenntnis zu diesem Projekt, sondern eine aktive Unterstützung“.