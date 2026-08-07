Starkoch Lafer kann’s nicht lassen

Eines stellt Starkoch Johann Lafer gleich bei seiner Ankunft in der Mozartstadt klar: Seine Krebserkrankung, mit der er vor wenigen Monaten aus eigener Initiative an die Öffentlichkeit gegangen ist, soll nicht im Mittelpunkt seines Aufenthalts stehen. Es seien mittlerweile viele Falschmeldungen im Umlauf, das störe den Starkoch nachvollziehbarerweise. Also widmet sich Johann Lafer in Salzburg lieber den schönen Seiten des Lebens.