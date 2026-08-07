Starkoch Lafer kann’s nicht lassen

Auch in der Mozartstadt plant der erkrankte Starkoch Großes. Was es genau ist, bleibt aber noch ein Geheimnis. Keine Geheimnisse macht er über seine Krebserkrankung, die er vor Monaten selbst öffentlich machte. Was Johann Lafer daran stört, verrät er der „Krone“.
Eines stellt Starkoch Johann Lafer gleich bei seiner Ankunft in der Mozartstadt klar: Seine Krebserkrankung, mit der er vor wenigen Monaten aus eigener Initiative an die Öffentlichkeit gegangen ist, soll nicht im Mittelpunkt seines Aufenthalts stehen. Es seien mittlerweile viele Falschmeldungen im Umlauf, das störe den Starkoch nachvollziehbarerweise. Also widmet sich Johann Lafer in Salzburg lieber den schönen Seiten des Lebens.
Nicht nur eines, sondern gleich mehrere neue Projekte packt der 68-Jährige derzeit an. Auch in der Mozartstadt. Was genau, das muss vorerst noch ein gut gehütetes Geheimnis bleiben.
Kein Geheimnis ist hingegen, dass Johann Lafer enorme Kraft aus seiner Arbeit zu schöpfen scheint. Denn trubelig genug kann es für den Starkoch momentan gar nicht zugehen. Er ist gleich mehrfacher Genussbotschafter, Rezeptentwickler und tritt in etlichen neuen Sendungs- und Podcastformaten auf.
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