40-Jähriger in Linzer Volksgarten ausgeraubt

Er gilt als Treffpunkt der Drogenszene und macht immer wieder Negativschlagzeilen: Der Linzer Volksgarten. Auch der aktuelle Vorfall trägt nicht unbedingt zu einer Imagekorrektur bei.
In der Nacht auf Samstag hielt sich ein 40-jähriger Linzer im Volksgarten in der Nähe eines Spielplatzes auf. Laut eigenen Angaben wurde er plötzlich von hinten gepackt und von einem Unbekannten in den „Schwitzkasten“ genommen.
Opfer ging zu Boden
Das Opfer bekam keine Luft und fiel auf die Knie. Das soll der Täter ausgenutzt haben, in die Hosentasche des 40-Jährigen gegriffen und daraus 100 Euro gestohlen haben. Der Linzer schaffte es, sich aus dem Griff des Unbekannten zu lösen und ihn wegzustoßen. Daraufhin gab der auf einem Fahrrad in Richtung Musiktheater Fersengeld. Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos.
