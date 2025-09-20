40-Jähriger in Linzer Volksgarten ausgeraubt

Opfer ging zu Boden

Das Opfer bekam keine Luft und fiel auf die Knie. Das soll der Täter ausgenutzt haben, in die Hosentasche des 40-Jährigen gegriffen und daraus 100 Euro gestohlen haben. Der Linzer schaffte es, sich aus dem Griff des Unbekannten zu lösen und ihn wegzustoßen. Daraufhin gab der auf einem Fahrrad in Richtung Musiktheater Fersengeld. Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos.