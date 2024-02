So fühlen sich die Anrainer im Linzer Volksgarten

3600 Bürger waren eingeladen worden

Rund 3600 Bürger in der Nähe des Volksgartens waren eingeladen worden, ihre Meinung zu den Problemen im Park abzugeben: mehr als 900 Personen beteiligten sich. „Das ist vergleichsweise ein Rekordwert, der zeigt, wie sehr der Volksgarten den Menschen am Herzen liegt“, so Stadtchef Klaus Luger , der mit Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer und SR Michael Raml die Ergebnisse präsentierte. Knapp 70% besuchen oder durchqueren den Volksgarten täglich bzw. mehrmals wöchentlich.