Dem Warmsee geht schön langsam das Wasser aus

Am Darscho in Apetlon sind deshalb Mitglieder der Urbarialgemeinde bereits Dienstag Vormittag unterwegs gewesen, um abzufischen. Denn der Wasserstand sinkt kontinuierlich und ist selbst für die Wasservögel fast nur mehr knöcheltief. Für Fische zu wenig, um zu überleben. Die Mitglieder der Urbarialgemeinde unter dem stellvertretenden Obmann Gottfried Pingitzer hatten die Situation schon seit einigen Wochen im Blick.