Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen der Hitze

Dem Warmsee geht schön langsam das Wasser aus

Burgenland
11.08.2026 16:01
Bereits 2022 war die Situation so dramatisch, dass die Fische aus dem Darscho geholt werden ...
Bereits 2022 war die Situation so dramatisch, dass die Fische aus dem Darscho geholt werden mussten. Heuer spitzt sich die Wasserknappheit wieder zu.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Hitze und keine Sicht auf Besserung: Fische verlieren ihren Lebensraum. Am Darscho, auch Warmsee genannt in Apetlon wird deshalb abgefischt.   

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Sonne brennt vom Himmel und auch wenn es Montagabend in Apelon kurz geregnet hat, war das lediglich ein Tropfen auf dem heißen Stein: Nicht nur dem See, auch den Lacken rundherum geht das Wasser aus.

Am Darscho in Apetlon sind deshalb Mitglieder der Urbarialgemeinde bereits Dienstag Vormittag unterwegs gewesen, um abzufischen. Denn der Wasserstand sinkt kontinuierlich und ist selbst für die Wasservögel fast nur mehr knöcheltief. Für Fische zu wenig, um zu überleben. Die Mitglieder der Urbarialgemeinde unter dem stellvertretenden Obmann Gottfried Pingitzer hatten die Situation schon seit einigen Wochen im Blick.

Montagnachmittag dann die Entscheidung: Es wird abgefischt, um die wertvollen Schuppenkarpfen zu retten. Während die Männer bei glühender Hitze versuchen möglichst viele Fische vor dem Untergang zu bewahren, fühlt sich auch das Vogelgetier gerade pudelwohl. Denn ihm wird das Futter quasi auf dem Silbertablett präsentiert.

Auch heute wird noch abgefischt, die gefangenen Karpfen werden in Teiche in der Umgebung verteilt.

Lesen Sie auch:
Wasser geht aus
Die einen retten Fische, andere entsorgen sie
20.07.2022

Übrigens: Auch 2022 war es am Darscho schon so weit. Auch damals mussten Fische gerettet werden, der Warmsee trocknete komplett aus. Die kommenden Jahre füllte sich die Lacke wieder. Regnet es jetzt aber nicht bald ergiebig, schaut es wieder schlecht aus für den Darscho. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
11.08.2026 16:01
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Wasser
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
24° / 32°
Symbol wolkig
Güssing
20° / 33°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
21° / 32°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
21° / 32°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
21° / 32°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
143.007 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
110.531 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
101.299 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Innenpolitik
Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“
1730 mal kommentiert
Leonore Gewessler eröffnete die Reihe der ORF-„Sommergespräche“ bei Simone Stribl.
Innenpolitik
Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“
1357 mal kommentiert
Es sei nur der Auftakt, meinten die Organisatorinnen des Frauen-Protests vor dem ...
Kolumnen
Weil wir es nicht können, lassen wir’s bleiben?
1096 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Burgenland
„Sehr dankbar“
Norbert Hofer mit bewegendem Posting zu Jahrestag
Krone Plus Logo
Angst vor Asbest
„Panikmache ist kein guter Ratgeber für Urlauber“
Prozess in Eisenstadt
Ein Fausthieb, weil: „Er hat respektlos gegafft“
Parndorfer Torgala
Gloggnitz perfekt aus den Startlöchern gekommen
Jetzt Tickets sichern!
Nur noch bis 22. August: Tosca mit Bonus genießen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf