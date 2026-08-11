Dem Warmsee geht schön langsam das Wasser aus

Hitze und keine Sicht auf Besserung: Fische verlieren ihren Lebensraum. Am Darscho, auch Warmsee genannt in Apetlon wird deshalb abgefischt.
Die Sonne brennt vom Himmel und auch wenn es Montagabend in Apelon kurz geregnet hat, war das lediglich ein Tropfen auf dem heißen Stein: Nicht nur dem See, auch den Lacken rundherum geht das Wasser aus.
Am Darscho in Apetlon sind deshalb Mitglieder der Urbarialgemeinde bereits Dienstag Vormittag unterwegs gewesen, um abzufischen. Denn der Wasserstand sinkt kontinuierlich und ist selbst für die Wasservögel fast nur mehr knöcheltief. Für Fische zu wenig, um zu überleben. Die Mitglieder der Urbarialgemeinde unter dem stellvertretenden Obmann Gottfried Pingitzer hatten die Situation schon seit einigen Wochen im Blick.
Montagnachmittag dann die Entscheidung: Es wird abgefischt, um die wertvollen Schuppenkarpfen zu retten. Während die Männer bei glühender Hitze versuchen möglichst viele Fische vor dem Untergang zu bewahren, fühlt sich auch das Vogelgetier gerade pudelwohl. Denn ihm wird das Futter quasi auf dem Silbertablett präsentiert.
Auch heute wird noch abgefischt, die gefangenen Karpfen werden in Teiche in der Umgebung verteilt.
Übrigens: Auch 2022 war es am Darscho schon so weit. Auch damals mussten Fische gerettet werden, der Warmsee trocknete komplett aus. Die kommenden Jahre füllte sich die Lacke wieder. Regnet es jetzt aber nicht bald ergiebig, schaut es wieder schlecht aus für den Darscho.
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