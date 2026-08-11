Sommerhitze aus, Urlaubsglück an!

Wenn draußen die Temperaturen steigen, wächst die Sehnsucht nach einer wohltuenden Auszeit. Im AVITA Resort genießen Gäste entspannende Stunden im Thermalwasser, erfrischende Momente in der Schneesauna und mit dem Summer Special sogar 20 % Preisvorteil bei Aufenthalten ab drei Nächten.
Wenn die Sommerhitze ihren Höhepunkt erreicht, gibt es kaum etwas Schöneres, als sich eine Auszeit zu gönnen. Im AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf verschmelzen Erholung, Wellness und Genuss zu einem Urlaubserlebnis, das neue Energie schenkt. Das wohltuende Thermalwasser lädt zum Loslassen ein, während großzügige Ruhebereiche den perfekten Rahmen bieten, um den Alltag für einige Tage hinter sich zu lassen.
Erfrischung auf die besondere Art
Ein echtes Highlight ist die abwechslungsreiche Saunalandschaft des Resorts. Wer nach einer besonderen Abkühlung sucht, sollte die Schneesauna erleben: Bei Temperaturen von bis zu -11 °C sorgt feiner Pulverschnee nach dem Saunagang für einen einzigartigen Frischekick. Der Wechsel zwischen wohliger Wärme und angenehmer Kälte regt den Kreislauf an und hinterlässt ein unvergleichliches Gefühl der Erholung.
Ob klassische Saunen, Dampfbäder oder wohltuende Ruheoasen – im AVITA findet jeder seinen persönlichen Lieblingsplatz zum Abschalten und Krafttanken.
Das Summer Special nutzen
Wer sich jetzt eine kleine Sommerpause gönnen möchte, profitiert doppelt: Mit dem Summer Special erhalten Gäste bei einem Aufenthalt ab drei Nächten 20% Ermäßigung auf Ihre Buchung. Einfach bei der Reservierung den Promocode „Summer“ eingeben und den Preisvorteil sichern.
So wird der Wellnessurlaub zur perfekten Gelegenheit, den Sommer von seiner entspanntesten Seite zu erleben – mit wohligem Thermalwasser, erfrischenden Wellnessmomenten und jeder Menge Zeit für sich selbst.
Jetzt den Sommer genießen
Das Summer Special gilt nur für kurze Zeit. Wer sich seine persönliche Sommerfrische sichern möchte, sollte rasch buchen und sich auf entspannte Urlaubstage im AVITA Resort freuen.
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