Ausgebüxte Rinder spazierten durch die Stadt

Treffen sich mehrere Rinder im Kreisverkehr – was wie der Beginn eines Witzes klingt, wurde in Herzogenburg im Bezirk St. Pölten (Niederösterreich) Realität. Acht Tiere waren aus einem Viehtransporter entkommen und unternahmen einen ungewöhnlichen Stadtspaziergang. Polizei und Feuerwehr mussten ausrücken.
Gegen 7.25 Uhr bemerkten Polizisten während ihres Streifendienstes zunächst zwei Rinder auf einem Supermarkt-Parkplatz. Im nahen Kreisverkehr entdeckten die Beamten auch den dazugehörigen Viehtransporter.
Wie der Lenker aus dem Bezirk Hollabrunn angab, hatte er aufgrund einer Unachtsamkeit stark bremsen müssen. Dabei wurden die Tiere im Anhänger gegen die Durchladewand gedrückt. Diese öffnete sich – und insgesamt acht Paarhufer nutzten die unverhoffte Gelegenheit zur Flucht.
Blockierte Straßen
Auch die Stadtfeuerwehr wurde alarmiert. Bereits auf der Anfahrt zum Feuerwehrhaus zeigte sich den Florianis, was sie erwarten würde: Einige der Rinder blockierten Teile der Straße.
Zwei weitere Polizeistreifen wurden zur Unterstützung hinzugezogen. Gemeinsam mit dem Lkw-Lenker und den Florianis gelang es zunächst, die beiden Tiere auf dem Supermarkt-Parkplatz einzufangen. Die übrigen sechs Rinder hatten sich unterdessen in Richtung Stadtzentrum aufgemacht.
Happy End nach Ausflug
Doch auch ihr Ausflug war nur von kurzer Dauer. Die Einsatzkräfte konnten die Tiere ohne größere Probleme wieder zum Viehtransporter lotsen und sicher verladen. Währenddessen musste der Verkehr kurzfristig angehalten beziehungsweise umgeleitet werden.
Gegen 8.15 Uhr war der tierische Einsatz beendet. Die Feuerwehr reinigte anschließend noch verdreckte Straßenabschnitte. Menschen und Tiere blieben unverletzt, auch Sachschaden entstand keiner.
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