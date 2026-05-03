Junge Raser sind ihre Führerscheine und Autos los

Mit 128 km/h durch 50er-Zone

Sonntagvormittag, 10.15 Uhr, wieder in Kössen: Diesmal führte die Polizei auf der B172 Walchseestraße Tempokontrollen durch. Und wieder gab es einen extremen Ausreißer. Ein 25-jähriger Deutscher bretterte mit 128 km/h (abzüglich Messtoleranz) durch eine 50er-Zone. Auch in diesem Fall kam es zur Beschlagnahmung des Autos.