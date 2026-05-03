Junge Raser sind ihre Führerscheine und Autos los

Da hatten es zwei junge Männer ganz besonders eilig: Binnen nur 16 Stunden beschlagnahmte die Polizei im Tiroler Kössen (Bezirk Kitzbühel) zwei Raserautos. Die Tempobolzer mussten zudem ihre Führerscheine abgeben. Sie waren jeweils doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.
Samstagabend, 18.15 Uhr, Kössen: Im Zuge von Geschwindigkeitskontrollen auf der L39 Erpfendorfer Straße geriet ein 18-jähriger Einheimischer ins Visier der Polizei. In einer 80er-Zone war der junge Mann mit seinem Auto um 86 km/h zu schnell unterwegs – abzüglich der Messtoleranz, wohlgemerkt.
Probeführerschein futsch
Der Tempobolzer wurde aus dem Verkehr gezogen. Seinen Probeführerschein musste der 18-Jährige an Ort und Stelle abgeben. Zudem wurde sein Auto beschlagnahmt. Anzeigen folgen.
Mit 128 km/h durch 50er-Zone
Sonntagvormittag, 10.15 Uhr, wieder in Kössen: Diesmal führte die Polizei auf der B172 Walchseestraße Tempokontrollen durch. Und wieder gab es einen extremen Ausreißer. Ein 25-jähriger Deutscher bretterte mit 128 km/h (abzüglich Messtoleranz) durch eine 50er-Zone. Auch in diesem Fall kam es zur Beschlagnahmung des Autos.
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