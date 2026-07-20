Raser in Kitzbühel: Schein weg, Auto abgeschleppt

Da hatte es aber jemand ganz besonders eilig! Ein Tempobolzer wurde in der Nacht auf Montag im Tiroler Kitzbühel in einer 50er-Zone mit über 100 km/h gemessen. Die Polizei zog den rasanten Autolenker aus dem Verkehr. Seinen Führerschein musste er abgeben, der Wagen wurde beschlagnahmt!
Vorerst wird der junge Mann wohl vermehrt zu Fuß gehen oder auf Öffis umsteigen müssen! Kurz vor 1.30 Uhr geriet der 22-jährige Einheimische in der Nacht auf Montag in Kitzbühel ins Visier der Polizei.
Bei erlaubten 50 km/h wurde mittels Lasermessgerät eine Geschwindigkeit von über 100 km/h gemessen.
Die Polizei
Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt
Der Autolenker war auf der B161 Pass-Thurn-Straße von St. Johann in Tirol kommend in Richtung Jochberg unterwegs. Im Ortsgebiet von Kitzbühel raste der junge Mann in eine Tempofalle der Polizei. „Bei erlaubten 50 km/h wurde mittels Lasermessgerät eine Geschwindigkeit von über 100 km/h gemessen“, heißt es vonseiten der Exekutive.
Jetzt droht eine saftige Strafe
Der Fahrzeuglenker wurde in der Folge angehalten. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Aufgrund der massiven Tempoüberschreitung wurde auch sein Auto beschlagnahmt. Dieses sei von einem Abschleppunternehmen abtransportiert worden. Anzeigen folgen.
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