Raser in Kitzbühel: Schein weg, Auto abgeschleppt

Da hatte es aber jemand ganz besonders eilig! Ein Tempobolzer wurde in der Nacht auf Montag im Tiroler Kitzbühel in einer 50er-Zone mit über 100 km/h gemessen. Die Polizei zog den rasanten Autolenker aus dem Verkehr. Seinen Führerschein musste er abgeben, der Wagen wurde beschlagnahmt!