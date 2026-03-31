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Shooting mit Tochter

Alessandra Ambrosio macht Heidi & Leni Konkurrenz

Star-Style
31.03.2026 16:00
Alessandra Ambrosio macht es wie Heidi Klum und holte jetzt Tochter Anja für ein Shooting mit ...
Alessandra Ambrosio macht es wie Heidi Klum und holte jetzt Tochter Anja für ein Shooting mit vor die Kamera.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Mein Mini-Me-Moment!“ Alessandra Ambrosio nimmt sich ein Beispiel an Heidi Klum und ihrer Leni. Das brasilianische Supermodel posiert jetzt für eine Werbung für die Kleidermarke Vizzano – und das Seite an Seite mit ihrer Tochter Anja Ambrosio Mazur.

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Für die Highschool-Schülerin ist Modeln allerdings nichts Neues mehr: Schon als Vierjährige stand sie erstmals vor der Kamera, inzwischen modelt sie für große Namen wie Burberry und die „Vogue“, spielte in einem Musikvideo mit und schnupperte sogar Schauspiel-Luft.

Tag mit „besonderer Energie“
Für Mama Alessandra ist der gemeinsame Job ein echter Herzensmoment. „Zwischen Licht, Schönheit und Verbindung hatte dieser Tag eine besondere Energie, weil ich alles mit meiner Tochter Anja teilen konnte“, schrieb sie auf Instagram.

Klicken Sie sich hier durch die Fotos des Mama-Tochter-Shootings von Alessandra Ambrosio und Tochter Anja:

Wenn sie über ihre Tochter spricht, gerät die 44-Jährige richtig ins Schwärmen: „Sie so natürlich, selbstbewusst und strahlend. Es war wie der Beginn eines neuen Kapitels. Unseres.“

Ambrosio unterstützt es, dass Anja als Model in ihre Fußstapfen tritt. Für sie sind ihre Kinder – sie auch noch Sohn Noah (13) – „meine absolute Priorität“. Weshalb sie ihr Leben so organisiert, „dass ich so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbringe“.

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Große Liebe gefunden
Auch privat scheint bei der Brasilianerin wieder alles rundzulaufen. Nach der Trennung von Jamie Mazur, dem Vater ihrer Kinder, datete sie mehrere Männer. Seit Dezember 2024 ist sie mit dem Designer Buck Palmer glücklich.

Alessandra Ambrosio und Buck Palmer bei der Oscar-Party von „Vanity Fair“
Alessandra Ambrosio und Buck Palmer bei der Oscar-Party von „Vanity Fair“(Bild: APA/AFP/Jean Baptiste Lacroix)

Ein Insider verriet der „Page Six“: „Sie fühlt eine tiefe Verbindung zu ihm und hofft, dass sie für den Rest ihres Lebens Partner bleiben.“

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