Sexy Kurven im Sand

Alessandra Ambrosio lässt uns vom Sommer träumen

Society International
13.01.2026 17:00
Alessandra Ambrosio mag den Bikini momentan gar nicht mehr ausziehen.
Alessandra Ambrosio mag den Bikini momentan gar nicht mehr ausziehen.(Bild: instagram.com/alessandraambrosio)

Na, haben Sie nach der heutigen Rutschpartie ins Büro auch schon genug von Schnee, Eis und frostigen Temperaturen? Dann werden diese Bilder sicher Ihr Herz erwärmen. Denn während wir hier bibbern, lässt sich Alessandra Ambrosio die Sonne auf ihre Traumkurven scheinen.

Und was für Kurven das sind! Denn dass das Topmodel auch mit 44 Jahren noch immer top in Form ist, davon konnten sich die Fans aktuell auf Instagram überzeugen.

Dort präsentierte sich die Victoria‘s-Secret-Schönheit aktuell nämlich in einem karierten Zweiteiler, in dem sie einfach eine fantastische Figur macht.

Klicken Sie sich hier durch die sexy Bildergalerie von Alessandra Ambrosio:

Vor allem ein Foto hat es den Fans aber angetan: Es zeigt Ambrosio nur von hinten im Sand sitzend. Im Fokus: ihr sexy Sandpopo! 

Ein sexy Schnappschuss jagt den nächsten
Aktuell urlaubt das Model übrigens in der brasilianischen Metropole Florianópolis. Schaut man sich aber auf dem Profil von Ambrosio um, so scheint es fast, als sei für die Brasilianerin jeder Tag, den sie nicht im Bikini verbringt, ein vergeudeter Tag. Denn schon seit Wochen jagt ein sexy Schnappschuss den nächsten.

Auch in dieser Instagram-Bildergalerie zeigt Ambrosio ihren sexy Beach-Body:

Meistens mit dabei bei Ambrosios fröhlichem Bikini-Hotspot-Hopping ist übrigens ihr Freund: Seit 2024 ist das Topmodel mit dem australischen Schmuckdesigner Buck Palmer liiert.

