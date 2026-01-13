Alessandra Ambrosio lässt uns vom Sommer träumen

Ein sexy Schnappschuss jagt den nächsten

Aktuell urlaubt das Model übrigens in der brasilianischen Metropole Florianópolis. Schaut man sich aber auf dem Profil von Ambrosio um, so scheint es fast, als sei für die Brasilianerin jeder Tag, den sie nicht im Bikini verbringt, ein vergeudeter Tag. Denn schon seit Wochen jagt ein sexy Schnappschuss den nächsten.