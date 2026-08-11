Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pig's Dream Team Is Set

ORF Power Struggle: 13 Top Jobs to Be Filled Today

Nachrichten
11.08.2026 09:50
Four central directors and nine regional directors were appointed by the Foundation Board.
Four central directors and nine regional directors were appointed by the Foundation Board.(Bild: Jennifer Kapellari)
Porträt von Jennifer Kapellari
Porträt von Jasmin Gaderer
Porträt von Alexander Krenn
Von Jennifer Kapellari , Jasmin Gaderer und Alexander Krenn

Showdown at Küniglberg: The ORF Foundation Board has made a decision regarding the new leadership team of Director General Clemens Pig. All 13 of his preferred candidates were confirmed—and the high-profile lawsuit filed by his predecessor, Roland Weißmann, against the broadcaster has been postponed. The “Krone” is reporting live.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

The most important developments surrounding the ORF director selection, in a nutshell:

  • The ORF Foundation Board has decided on 13 top positions: The four central directors and all nine heads of the regional studios were appointed at Küniglberg by a clear majority.
  • Clemens Pig nominated five women and eight men. Only one of the current central directors (Harald Kräuter) will remain in office; there will also be changes at four regional studios. Here you can see Pig’s entire team.
  • FPÖ Foundation Board member Peter Westenthaler wanted to postpone the election. He cited a lack of transparency in the process and possible “cronyism.” Before the meeting, he compared Pig to a North Korean dictator.
  • The case of Roland Weißmann added further tension: on the very day of the directors’ election, the trial regarding the dismissal of the former ORF Director General began—and, following initial verbal exchanges, was adjourned until November 20.
  • “Krone” Editor-in-Chief Klaus Herrmann leveled sharp criticism: While numerous ORF executives have been suspended or dismissed, Foundation Board Chairman Heinz Lederer is allowed to continue working—despite ongoing investigations into allegations of coercion —and to appoint Pig’s board of directors today. “What’s going on here?”

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
11.08.2026 09:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf