Pig's Dream Team Is Set
ORF Power Struggle: 13 Top Jobs to Be Filled Today
Showdown at Küniglberg: The ORF Foundation Board has made a decision regarding the new leadership team of Director General Clemens Pig. All 13 of his preferred candidates were confirmed—and the high-profile lawsuit filed by his predecessor, Roland Weißmann, against the broadcaster has been postponed. The “Krone” is reporting live.
The most important developments surrounding the ORF director selection, in a nutshell:
- The ORF Foundation Board has decided on 13 top positions: The four central directors and all nine heads of the regional studios were appointed at Küniglberg by a clear majority.
- Clemens Pig nominated five women and eight men. Only one of the current central directors (Harald Kräuter) will remain in office; there will also be changes at four regional studios. Here you can see Pig’s entire team.
- FPÖ Foundation Board member Peter Westenthaler wanted to postpone the election. He cited a lack of transparency in the process and possible “cronyism.” Before the meeting, he compared Pig to a North Korean dictator.
- The case of Roland Weißmann added further tension: on the very day of the directors’ election, the trial regarding the dismissal of the former ORF Director General began—and, following initial verbal exchanges, was adjourned until November 20.
- “Krone” Editor-in-Chief Klaus Herrmann leveled sharp criticism: While numerous ORF executives have been suspended or dismissed, Foundation Board Chairman Heinz Lederer is allowed to continue working—despite ongoing investigations into allegations of coercion —and to appoint Pig’s board of directors today. “What’s going on here?”
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